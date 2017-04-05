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Активист из Новогрудка подает в суд на «театралов» в погонах

  • 5.04.2017, 11:32
Вадим Левон
Фото: «Белсат»

Перед 25 марта с Вадимом Левоном произошла целая эпопея с выдуманным милицией «голливудским» сюжетом.

Оппозиционный активист из Новогрудка Вадим Левон был осужден на семь суток ареста якобы за «неподчинение милиции». Сейчас он готовит документы в суд на милиционера, который написал на него заявление о своем «избиении», и на «свидетелей», которые давали показания в суде против него, сообщает «Радыё Свабода».

Перед 25 марта с Вадимом Левоном из Новогрудка произошла целая эпопея. Он рассказывает, что еще 22 марта к нему в деревню в Новогрудский район приехали милиционеры искать самогон, так как, мол, поступил сигнал.

- У меня в течение пяти лет, когда происходят очередные митинги или еще какие-то политические мероприятия, приезжают искать самогон. Но ни разу меня не привлекали к ответственности за то, что я гоню самогон и продаю его, потому что никогда не нашли у меня этого «самогона». Впрочем, я его просто не гоню. Однако на этот раз районная газета сообщила, что меня забрали в милицию именно за то, что я занимаюсь «самогоноварением».

Вадим Левон рассказал, что во время обыска милиционеры нашли у него целый архив самых разных оппозиционных изданий, буклетов, газет, другой печатной законной продукции, которую он собирал с 2006-го по 2016 год. На всех этих печатных изданиях были выходные данные.

- Это была печатная продукция еще со времен «выборов» 2006 года, других «выборов» и кампаний и до 2016 года. Я просто собирал архив. Что-то просто оставалось после избирательных или иных кампаний, «референдумов», и я присоединял все эти бумаги к архиву. Кстати, милиционеры загрузили им целую «газель». Они, когда это увидели, поехали и выписали новое постановление на мой арест за якобы распространение печатной продукции.

По словам активиста, в Новогрудке в участке его печатную продукцию разбирали более семи часов. В списке милиционеров, по его словам, насчитывалось более ста пунктов, под которыми были записаны его архивные бумаги.

- Так они всего полностью при мне и не перечислили. Составили протокол за распространение печатной продукции и в два часа ночи отпустили. Я поехал домой, так как утром надо было на работу.

А на следующий день началось самое интересное. Уже в обед 23 марта к нему на работу снова приехали милиционеры и сказали, что он должен ехать с ними в суд, поскольку на него составлен протокол за «мелкое хулиганство».

- А в суде меня удивили еще больше, потому что там обвинили в том, что во время моего пребывания в РОВД я «побил милиционера», «ругался там нецензурно» и наконец «самовольно сбежал из РОВД» в два часа ночи. Я был в шоке, говорил суду, чтобы показали съемки с видеокамер, которые есть в РОВД. Мне сказали, что видеокамеры не являются доказательствами, отказались также пригласить свидетелей, которые находились в милиции в качестве понятых, так как это, мол, нецелесообразно. Правда, в качестве свидетелей они представили двух человек, которых в тот вечер задержали за распространение наркотиков и которые тогда тоже находились в РОВД. Против меня «свидетельствовали» два наркомана. Короче, мне дали 4 суток за то, что «побил милиционера и убежал», и 3 суток - за «неуважение к суду», потому что, мол, не явился на процесс, а где-то «прятался». Хотя милиция меня забрала прямо на работе.

История на этом не заканчивается, поскольку на следующий день в Новогрудок приехал друг Левона Вадим Бабий и привез ему в тюрьму передачу. Когда он хотел возвращаться домой, на вокзале его задержали милиционеры.

- На него составили протокол за нецензурную брань в общественном месте и также осудили. Мы отбывали наказание в Кореличском ИВС. Относились к нам нормально, проблем не было, единственное – не давали возможности позвонить домой.

После выхода из заключения Левон обратился к юристам ПЦ «Весна» и готовит документы, чтобы подать в суд на милиционера, который написал заявление на то, что Левон якобы избил его в участке, а также на лжесвидетелей, которые давали показания против него в суде.

- Когда я добивался от милиционеров ответа, за что против меня сфальсифицировали дело, мне отвечали: «Ты сам знаешь, откуда ноги растут ...»


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