Фотофакт: в Минске столкнулись Toyota с российскими номерами и машина милиции 5.04.2017, 11:50

Авария произошла на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина.

Сегодня утром на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser Prado с российскими регистрационными номерами и Lada Департамента охраны. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, пишет onliner.by.

— У милицейской машины перед разбит и жидкости потекли. Автобусы и троллейбусы стоят, — рассказал читатель.