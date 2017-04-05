Фотофакт: в Минске столкнулись Toyota с российскими номерами и машина милиции
- 5.04.2017, 11:50
Авария произошла на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина.
Сегодня утром на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser Prado с российскими регистрационными номерами и Lada Департамента охраны. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, пишет onliner.by.
— У милицейской машины перед разбит и жидкости потекли. Автобусы и троллейбусы стоят, — рассказал читатель.