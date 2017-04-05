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Фотофакт: в Минске столкнулись Toyota с российскими номерами и машина милиции

  • 5.04.2017, 11:50

Авария произошла на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина.

Сегодня утром на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser Prado с российскими регистрационными номерами и Lada Департамента охраны. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, пишет onliner.by.

У милицейской машины перед разбит и жидкости потекли. Автобусы и троллейбусы стоят, — рассказал читатель.


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