Cенаторы США солидарны с белорусскими борцами за свободу 4 5.04.2017, 11:58

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Джон Маккейн

Сенаторы двух ведущих партий выдвинули свои требования в письме к Лукашенко.

Группа сенаторов США, представляющих обе ведущие партии, направили письмо Лукашенко. В этом обращении сенаторы выражают «серьезную озабоченность» по поводу подавления сопротивления граждан, протестовавших против спорного налога на «тунеядство» и призывают немедленно освободить задержанных, передает «Радые Свабода».

«Мы по-прежнему обеспокоены потоком политически мотивированных задержаний и преследованием мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, журналистов, правозащитников и других активистов гражданского общества», - говорится в тексте документа.

В письме, опубликованном 5 апреля, сенаторы выражают обеспокоенность по поводу плана использования Россией белорусской территории для «провокационных военных игр». Москва планирует провести совместные с Беларусью военные маневры под названием «Запад-2017» в сентябре этого года.

Письмо подписали демократы Ричард Дурбин и Джин Шахин и республиканцы Марко Рубио и Джон Маккейн.

Многие белорусы протестовали против налога, введенного правительством Лукашенко. Это привело к массовым арестам десятков демонстрантов и активистов 25 марта и серии одиночных арестов в течение нескольких недель перед этой датой.