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В России задержали подозреваемых в пособничестве питерскому террористу

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  • 5.04.2017, 12:12
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Шестеро задержанных оказались гастарбайтерами из Средней Азии.

В Санкт-Петербурге задержаны выходцы из республик Средней Азии, их подозревают в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В результате совместной операции сотрудников ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержали шесть человек, уточнили в пресс-службе. Они приехали в Россию из Средней Азии работать.

«По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций — «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в местах проживания подозреваемых. Изымается исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы.

«СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитен», — подчеркивается в сообщении.

Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.


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