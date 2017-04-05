Ученые ищут людей, готовых за 16 тысяч евро пролежать два месяца в кровати 11 5.04.2017, 12:17

Подать заявку на одну из вакансий можно уже сейчас.

Исследователи из Франции набирают 24 волонтеров для самой ленивой работы в мире.

Об этом рассказывает Science Alert (перевод – tut.by), заявку можно подать на сайте института.

Кандидатами могут стать здоровые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет без вредных привычек. Им нужно будет пролежать в постели на протяжении 60 дней. Абсолютно вся активность — от приема пищи до мытья — будет выполняться лежа. Верхняя половина тела будет приподнята под углом 6 градусов.

Две недели до основного испытания и две недели после него волонтеры будут проходить различные тесты. В качестве вознаграждения ученые предлагают 16 000 евро.

Этот эксперимент получил название «Коктейль». Его цель — воспроизвести состояние мышц космонавтов, которые находятся в невесомости на МКС. Ученые надеются подобрать коктейль из пищевых добавок, который поможет снизить ущерб от бездействия.

NASA также проводит «лежачие» тесты. В 2014 году доброволец получил 18 тысяч долларов за то, чтобы лежать на протяжении трех месяцев. Все это время он играл в компьютерные игры, размышлял и скучал. По его словам, после ему пришлось приложить усилия, чтобы снова научиться твердо стоять на ногах.