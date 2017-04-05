76-летний сварщик из Минска создает аистов, а их у него воруют 6 5.04.2017, 12:28

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Анатолий Ждан создал своими руками мини-зоопарк в минском дворике.

В одном из дворов по улице Седых в Минске на деревьях сидят леопарды, по земле ползут змеи и черепахи. Местный житель Анатолий Владимирович Ждан много лет создает эту фантасмагорию наедине, в своем гаражике. Местные к зверинцу относятся по-разному, но по крайней мере детей в этом дворе больше, чем у других «хрущевок» вокруг, передает «Белсат».

Сначала появился аист на крыше, потом у аиста появилось гнездо, а в нем — птенец.

Далее здесь прижился петух-флюгер, который вращается и показывает направление ветра. А потом бывший газоэлектросварщик Анатолий Ждан уже не мог остановить своих художественных стремлений. На свалке он собирал пенопласт, со своего пенсионного кармана покупал краски.

Образы героев брал из книжных иллюстраций.

«Прихожу в магазин, прошу книгу с рисунками животных, фотографирую на телефон. А потом иду в мастерскую, сажусь и рисую, вырезаю», - говорит пенсионер.

Мастерская у Анатолия Ждана снаружи похожа на сказочный домик, а внутри выглядит будто каморка Папы Карло. И там хватает Буратино.

Вот будут лебеди, делаю на то место, где осенью украли двоих».

Среди местных воров особой популярностью пользуются аисты. Анатолий Ждан считает, что их забирают на дачи. Но он не сердится, делает и ставит новых.

«В повседневной жизни в городе мы не так часто видим животных. Особенно дети. Можно увидеть собак или кошек, или еще корову или козу на селе. Но трудно увидеть лису, медведя, зубра, барсука. Тем более, нет у нас экзотических животных: тигра, пингвинов, черепах или жирафов. А тут они все есть», - говорит Анатолий.

Детей здесь действительно много. Родители с младенцами проходят медленно, рассказывают детям, показывают. Более взрослые дети прибегают сами, играют в прятки.

Пусть краска с зубров облупилась за зиму, а очертания у животных несовершенны, местные жители неравнодушны к такому соседству.

«Творит человек, как может», - то ли ребенку, то ли сама себе говорит мать с коляской, что проходит мимо.

«К нам идут и идут с колясками. И так играют, и на машинах приезжают. Позавчера заехала семья на такой хорошей дорогой машине. Они походили, посмотрели, потом женщина вернулась в машину, взяла шоколадку, конфеты и нас угостила», - рассказывают две бабушки-подруги, соседки Анатолия Ждана.

ЖЭС также поддерживает творца. По словам Анатолия Владимировича, раньше даже краску какую давали. Теперь — нет.

«Но приходили мужики из ЖРЭО и говорят: если кто будет упрекать или какие претензии, что занял землю, обращайтесь к нам, мы его на место поставим», - рассказывает Анатолий.

Анатолий Ждан живет один. Жена его умерла, осталась дочь с тремя внучками. Все живут в Минске. Красить и ухаживать ему помогает женщина из соседнего дома. Визитеры же часто спрашивают: можно ли чем помочь?

«Ну чем-чем. Здесь же все нужно, и краски, и кисти, и клей, и шпаклевки. Спрашивают всегда. Но чтобы кто помог точно. Спросят и прощай! Обещания-безделушки, глупому забава», - говорит Анатолий Ждан.

Рядом со зверинцем — огород. Это также произведение Анатолия Владимировича. В палисаднике — цветы: ландыши, розы, тюльпаны.

А началось все лет десять назад, с одного летнего путешествия.

«Мы поехали с женой летом отдыхать и заехали в кафе по дороге пообедать. Там я и увидел аиста на крыше. И мне так захотелось поставить на этот домик аистов тоже», - говорит Анатолий Владимирович Ждан.