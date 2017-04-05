Потрясающий фоторепортаж с двойного юбилея «Палаца» и Олега Хоменко 5.04.2017, 12:41

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В ресторане «Друзья» праздновали 50 День рождения лидера и 25-й ― группы.

4 апреля в минском ресторане «Друзья» состоялся юбилейный концерт группы «Палац»: в этот день исполнилось 50 лет его лидеру Олегу Хоменко, а сама команда, основательница фолк-модерна в Беларуси, отметила свое 25-летие, передает «Еврорадио».

По словам Олега Хоменко, концерт должен был стать отчетным и дружеским, и никак не пафосным. В принципе, так и получилось. Поздравить коллектив пришло много друзей и поклонников группы, лидер «Крамы» Игорь Варашкевич и клавишник Андрей Лявончик в подарок спели половину любимой песни «палацуков» — «Выпі са мной да дна».

Пока пела «Крама», Олегу Хоменко из зала «приплыл» литровый бокал шампанского. Сам Олег был очень открыт к публике, почти каждая песня сопровождалась своей историей.