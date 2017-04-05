Массовые акции протеста прошли в 15 городах Сербии

Массовые акции протеста прошли в 15 городах Сербии2
- 5.04.2017, 13:06
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Митинги против «диктатуры Вучича» были организованы через социальные сети.
В более чем 15 городах по всей Сербии во вторник вечером прошли антиправительственные митинги, организованные через социальные сети, сообщает Balkan Insight (перевод – eurointegration.com.ua).
Самые крупные демонстрации состоялись в Белграде, Нови-Сад, Нише и Крагуеваце. Протестующие, в основном молодые люди, не выдвигали особых требований, но протестовали против того, что они называют диктатурой после победы действующего премьера Александара Вучича на президентских выборах.
Day 2: Protests in organised around #Serbia, largest in #Belgrade, reasons: 'rigged' elections, media freedom & Vucic. via @MajaBjelos pic.twitter.com/hiwBRdtN4G— Balkanist Magazine (@Balkanist) 4 апреля 2017 г.
Демонстранты также протестовали против ожидаемого государственного контроля СМИ и нарушений в ходе президентских выборов, состоявшихся 2 апреля. Протестующие выкрикивали лозунги вроде «Вучич вор!», «Долой» и «Вы украли голоса».
Они отказались признать победу на президентских выборах Вучича после того, как он набрал 55% голосов, почти на 40% больше, чем экс-омбудсмен Саша Янкович, занявший второе место.
Traffic in #Belgrade where thousands protest against election irregularities is stopped #Izbori2017 https://t.co/HNzi3Whd9R pic.twitter.com/niVFGv0ugI— Balkan Insight (@BalkanInsight) 4 апреля 2017 г.
Ранее во вторник Вучич заявил, что люди имеют право на протест, если они будут воздерживаться от насилия.
По крайней мере 15 тысяч человек приняли участие в митинге в Белграде, в результате движение в городе остановилось. В северном сербском городе Нови-Сад около 2000 людей вышли на улицы в знак протеста, организованного студенческим движением.
Centar Niša, od Suda do Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM— Predrag Blagojevic (@pblagojevic) 4 апреля 2017 г.
В южном городе Ниш около 5000 человек, в основном молодые люди, организовали акцию протеста через социальные сети. Впрочем, пенсионеры тоже пришли на митинг, заявив, что они не хотят, чтобы их дети и внуки покидали страну в поисках работы.
Напомним, в понедельник тысячи людей вышли на улицы Белграда и других городов Сербии в знак протеста против победы действующего премьера Александара Вучича на президентских выборах.