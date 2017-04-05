Массовые акции протеста прошли в 15 городах Сербии 2 5.04.2017, 13:06

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Митинги против «диктатуры Вучича» были организованы через социальные сети.

В более чем 15 городах по всей Сербии во вторник вечером прошли антиправительственные митинги, организованные через социальные сети, сообщает Balkan Insight (перевод – eurointegration.com.ua).

Самые крупные демонстрации состоялись в Белграде, Нови-Сад, Нише и Крагуеваце. Протестующие, в основном молодые люди, не выдвигали особых требований, но протестовали против того, что они называют диктатурой после победы действующего премьера Александара Вучича на президентских выборах.

Демонстранты также протестовали против ожидаемого государственного контроля СМИ и нарушений в ходе президентских выборов, состоявшихся 2 апреля. Протестующие выкрикивали лозунги вроде «Вучич вор!», «Долой» и «Вы украли голоса».

Они отказались признать победу на президентских выборах Вучича после того, как он набрал 55% голосов, почти на 40% больше, чем экс-омбудсмен Саша Янкович, занявший второе место.

Ранее во вторник Вучич заявил, что люди имеют право на протест, если они будут воздерживаться от насилия.

По крайней мере 15 тысяч человек приняли участие в митинге в Белграде, в результате движение в городе остановилось. В северном сербском городе Нови-Сад около 2000 людей вышли на улицы в знак протеста, организованного студенческим движением.

Centar Niša, od Suda do Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM — Predrag Blagojevic (@pblagojevic) 4 апреля 2017 г.

В южном городе Ниш около 5000 человек, в основном молодые люди, организовали акцию протеста через социальные сети. Впрочем, пенсионеры тоже пришли на митинг, заявив, что они не хотят, чтобы их дети и внуки покидали страну в поисках работы.

Напомним, в понедельник тысячи людей вышли на улицы Белграда и других городов Сербии в знак протеста против победы действующего премьера Александара Вучича на президентских выборах.