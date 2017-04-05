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Синоптики: Завтра будет до +17 градусов

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  • 5.04.2017, 13:11
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В четверг, 6 апреля, в Беларуси пройдут дожди и прогремят грозы.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории дожди, в некоторых районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-10 тепла. Днем будет от 8 до 13 выше нуля, по юго-востоку до плюс 17, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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