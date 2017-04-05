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Могилевские водители требуют круглый стол с властями

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  • 5.04.2017, 13:21
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Жители города хотят узнать, на что уходит дорожный налог.

Активисты Могилевского центра безопасности движения собирают подписи возмущенных водителей города, чтобы наконец поговорить с местными чиновниками о качестве городских дорог.

«Деньги распределяются нецелевым образом. Поэтому хотим провести круглый стол с руководством города, чтобы там участвовали простые водители, руководители союза маршруточников, сотрудники ГАИ. Чтобы мозговым штурмом определить — что для нас важнее», — рассказал «Белсату» основатель учреждения «Могилевский центр безопасности движения» Илья Полонников.

А деньги на белорусские дороги должны идти немалые. Средний дорожный налог составляет 126 рублей в год на авто, а для ряда категорий автомобилистов есть еще и отдельная дорожная пошлина. Так водители маршруток дважды в год платят по 500 рублей. А в результате — именно они больше всего сетуют на могилевские дороги.

«Первый ряд разбит, нам нужно объезжать, нас за это наказывает ГАИ. Это же не докажешь, нас не слышат, не понимают — у многих из нас дорогие авто, они требуют дорогостоящего ремонта — то есть ремонта подвески, и прочее», — говорит водитель маршрутки Сергей Афанасенко.

«Понимаете, нас ГАИ наказывает — мы должны ехать в правом ряду, а вот едет ГАИ сзади и накажет за левый ряд — нарушение, штраф, приостановка», — высказывается водитель маршрутки Дмитрий Терещенко.

А приостановление — означает для водителя маршрутного такси 10 дней без права осуществлять перевозку людей. Сами могилевские пассажиры от состояния родных дорог тоже не в восторге.

«Ну вот здесь особенно, водители не подъезжают к бордюру, а у меня ноги больные, мне очень тяжело».

«Дороги у нас ужасные, это ни для кого не тайна. Даже придворовые территории — разбиты вдребезги».

«Дважды за прошлое лето я лично сам влетал на обочину. Естественно из-за выбоин».

Активисты подчеркивают, что без официального обращения сотен водителей, диалог с властями невозможен, так как реакция на прежние жалобы была очень нервная.

«Как показала практика наших прошлых акций… ну препятствовали в их проведении и сказали конкретно — выйдете на дороги — будем принимать меры», — говорит основатель учреждения «Могилевский центр безопасности движения» Илья Полонников.

За первые несколько дней активисты собрали около двух сотен подписей. Водители подписываются за лучшие дороги еще с 2013-го года, но в этом году они не просто требуют лучших дорог, а предлагают властям свою помощь за круглым столом.


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