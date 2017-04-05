МВФ: Украинская экономика демонстрирует приятные признаки восстановления 5.04.2017, 13:28

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Мировой Валютный Фонд мотивирует продолжать реформы и улучшать бизнес-среду.

«Украинская экономика демонстрирует приятные признаки восстановления. Рост восстанавливается, темпы инфляции уменьшились, а международные резервы удвоились. Это движение во многом обеспечено благодаря решительным действиям власти, в том числе проведению взвешенной макроэкономической политики. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста», – заявил представитель МВФ, пишет rusjev.net.

Заместитель директора-распорядителя МВФ добавил, что Украине необходимо продолжать реформы и улучшать бизнес-среду.

«Для достижения быстрого и устойчивого роста, что важно для повышения доходов и позволило бы Украине догнать своих соседей по региону, необходимо ускоренное внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций. Началом должны стать приватизация и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Борьба с коррупцией должна быть решительной, поскольку даже с созданием новых институтов по борьбе с коррупцией конкретные результаты пока не достигнуты», – подчеркнул Липтон.