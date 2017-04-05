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Витебск заволокло клубами черного дыма

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  • 5.04.2017, 13:30
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(обновляется) По предварительной информации горит пенопласт в районе телезавода «Витязь».

Пожар начался около 13 часов. Со стороны улицы Петруся Бровки в это время с разных точек в городе были видны большие клубы дыма.

«Сейчас в центре Витебска страшный пожар. Как сообщила подполковник внутренней службы Фандо Марина Анатольевна, горит пенопласт в микрорайонах Юга. Идет разбирательство ЧП», - сообщает «Витебский курьер».

В соцсетях витебляне активно публикуют снимки с улиц, ближайших к месту происшествия, а также из разных микрорайонов города. Клубы дыма были видны издалека, например, на Московском проспекте и в Билево. Некоторые люди даже делали селфи на фоне пожара.


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