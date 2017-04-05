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Эксперты назвали смартфон с наилучшим дисплеем

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  • 5.04.2017, 13:38
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Фото: Mark Kauzlarich/Bloomberg/Getty Images

Ученые проводят лабораторные испытания дисплеев смартфонов, которые выходят на рынок.

Авторы специализированного ресурса DisplayMate (перевод – tut.by) испытали экран смартфона Samsung Galaxy S8. Гаджет поставил восемь рекордов и получил наивысшую оценку — A+.

Эксперты проводят лабораторные испытания дисплеев смартфонов, которые выходят на рынок. Свою оценку они называют независимой и объективной.

По итогам исследования, Galaxy S8 получил наивысшие оценки экспертов. У дисплея оказалось самое большое разрешение на рынке — 3K (2960×1440 пикселей). Благодаря соотношению сторон 18,5:9 диагональ экрана удалось увеличить до 5,8 дюймов, не расширяя корпус.

Пиковая яркость дисплея превышает 1000 нит — это максимальное значение среди всех смартфонов, которые тестировали аналитики. Еще один рекорд — контрастность при ярком внешнем освещении, ее максимальное значение составляет 227 единиц.

«Galaxy S8 — первый в новом поколении OLED-смартфонов с «полноэкранным» дизайном дисплея, — подытожили авторы исследования. — Это самый инновационный и высокопроизводительный дисплей для смартфонов, который мы когда-либо тестировали».


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