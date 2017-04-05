закрыть
5 апреля 2017, среда, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Люди Данкверта прибыли на белорусские предприятия

  • 5.04.2017, 13:45
  • 2,451

Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию производителей сельхозпродукции в Беларуси.

Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Специалисты Россельхознадзора приступили сегодня к инспекции», - сообщили в пресс-службе.

В Минсельхозпроде уточнили, что две группы инспекторов работают в Гомельской и Брестской областях. Ожидается, что инспекции продлятся до 9 апреля.

Инспекции белорусских предприятий первоначально были намечены на февраль.

Однако Россельхознадзор отменил их, как объяснялось, во избежание провокаций. Именно в то время Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело «за нанесение ущерба стране».

Между тем, по заявлению Россельхознадзора, запреты на поставки продукции с белорусских предприятий вводились исключительно из-за претензий к ее безопасности и качеству.

Во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц сообщил, что рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. По его данным, в настоящее время ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясоперерабатывающих и 3 крупных птицеводческих комплексов республики.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!