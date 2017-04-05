Люди Данкверта прибыли на белорусские предприятия 5.04.2017, 13:45

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Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию производителей сельхозпродукции в Беларуси.

Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Специалисты Россельхознадзора приступили сегодня к инспекции», - сообщили в пресс-службе.

В Минсельхозпроде уточнили, что две группы инспекторов работают в Гомельской и Брестской областях. Ожидается, что инспекции продлятся до 9 апреля.

Инспекции белорусских предприятий первоначально были намечены на февраль.

Однако Россельхознадзор отменил их, как объяснялось, во избежание провокаций. Именно в то время Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело «за нанесение ущерба стране».

Между тем, по заявлению Россельхознадзора, запреты на поставки продукции с белорусских предприятий вводились исключительно из-за претензий к ее безопасности и качеству.

Во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц сообщил, что рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. По его данным, в настоящее время ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясоперерабатывающих и 3 крупных птицеводческих комплексов республики.