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Как выглядит круиз по Припяти за €1200

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  • 5.04.2017, 13:56

Рейс предпологает посещение достопримечательностей Турова и Мозыря и «все включено».

Оказывается, Беларусь — родина не только тракторов и карьерной техники, а еще и круизного теплохода (пока одного). Его построили в Пинске, и в апреле он должен отправиться в первое путешествие, пишет kyky.org.

Название у теплохода, правда, так себе — «Белая Русь». Его начали строить в 2011 году. Сейчас он практически готов, осталась лишь укомплектовать его изнутри. На теплоходе три палубы и четыре типа кают: эконом, эконом плюс, комфорт и люкс.

Каюта эконом
Каюта люкс

Теплоход сделали не на экспорт — он будет кататься по Полесью. Первый рейс круиза «Жемчужины Полесья», который длится восемь дней, запланирован на 29 апреля. Маршрут — из Бреста в Мозырь и наоборот. В стоимость тура включена еда и алкоголь, развлекательная и экскурсионная программы.

Ресторан теплохода

Теплоход будет двигаться по реке в основном в ночью. А днем путешественники будут сходить на берег и знакомиться с достопримечательностями Бреста, Кобрина, Пинска, Турова и Мозыря. Например, в Пинске туристы посетят фабрику художественных изделий. В Турове — молочный комбинат, на котором делают сыры по итальянской технологии. В Дубое (это название деревни, а не опечатка) путешественников будет ждать баня.


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