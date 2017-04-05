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Российский сенатор поскользнулся в бане, ударился головой и умер

  • 5.04.2017, 14:14

Сенатор Вадим Тюльпанов получил травму при падении в помещении одного из оздоровительных центров Санкт-Петербурга.

Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.

«Мои коллеги с телеканала «Санкт-Петербург» подтвердили, что Вадим Альбертович скончался», - сказал парламентарий, который до избрания в Госдуму возглавлял этот телеканал.

Боярский, который ранее работал с Вадимом Тюльпановым в городском парламенте, выразил глубокие соболезнования родным и близким сенатора.

В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что по факту смерти сенатора в результате несчастного случая проводится доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СК, «в настоящее время идет осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств случившегося. Назначаются необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти».

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Во вторник днем сенатор поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

52-летний Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го и 4-го созывов в 2003-2011 годах, затем был делегирован в Совет Федерации от законодательной власти города, потом представлял в Совете Федерации Ненецкий автономный округ.

В Совете Федерации возглавлял комитет по регламенту.


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