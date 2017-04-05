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Что говорят молодые специалисты о распределении

  • Алла Викторович, Медиа-Полесье
  • 5.04.2017, 14:18

Буквально пару месяцев – и многие студенты станут выпускниками, некоторым из них предстоит распределение.

Практически все студенты, которые обучались за счет средств бюджета, должны поступать на работу, зачастую ехать в отдаленные места. Но, как показывает практика, многие учащиеся, закончившие ВУЗ или ССУЗ «ускользали» от этой обязанности путем выплаты денег, затраченных государством на обучение.

Я отучилась 4,5 года в Брестском университете имени А.С. Пушкина, на бюджетной форме. Когда пришло время распределяться, нам сказали: «Ищите варианты трудоустройства сами». Предложить факультет смог лишь должность воспитателя в детских садах Брестского района. Такая перспектива мне показалась малопривлекательной, поэтому нашла неплохой вариант в одном из спортивных клубов Бреста, где изначально предполагалась хорошая зарплата и оплата съемного жилья. Однако, когда предоставила запрос, от декана услышала: «Нельзя. Это не по специальности. Вы психолог, поэтому не можете работать специалистом по работе с клиентами». – «Тогда как же «ищите сами?».

В итоге снова поиски и решение вернуться в родной город в среднюю школу. Ведь на зарплату воспитателя вряд ли реально снять жилье, покупать продукты питания и одежду.

А как нынешние молодые специалисты, которые уже отработали или продолжают работу по распределению, относятся к данной необходимости «отдавать дань» государству? Этот опрос провела среди своих знакомых, представителей профессий различных сфер.

Александр, учитель:

- Если распределение выпускника не связано с полученной специальностью, то это впустую потраченное время. А если человеку дают ставку по его специальности, то он может за эти 2 года оценить свои способности, понять, подходит ли ему данная профессия. Тогда это имеет смысл. Конечно, нужность распределения можно оценивать по-разному. По приближению окончания отработки я понимаю, что мне сложно назвать себя учителем. В этой деятельности на данный момент оставаться не хочу. Я не понимаю, кем я являюсь. Конечно, думаю, что и остался бы в этой школе после отработки, если бы мне дали сугубо ставку учителя. Я на это учился.

Наталья, инспектор таможни:

- Считаю, что распределение необходимо в том случае, если у выпускника за время обучения не появилось конкретных идей по поводу будущего места работы. В таком случае распределение может служить не только гарантией трудоустройства, но и способом получить опыт работы, понять насколько данная профессия соответствует представлениям о ней. Однако не стоит забывать о тех вариантах отработки по распределению, когда еще вчерашнего студента отправляют жить и работать в Богом забытую деревушку на краю страны, в таком случае обязательное распределение может показаться настоящей "ссылкой".

По моему мнению, распределение должно иметь место в нашей системе образования, однако не должно быть обязательным, ведь для кого-то оно ассоциируется со стабильностью, является первым шагом на пути овладения выбранной профессией, а для кого-то - потерей времени на ненавистной работе. Кроме того, возможность открепления не должна быть обусловлена обязательной выплатой стоимости обучения государству, ведь в таком случае выглядит, будто выпускник должен выкупить свободу выбора будущей работы. Что касается моего распределения, то со временем я осознала, что это не мое, что мне тяжело физически и морально дается эта работа. Единственное, что меня держит, так это обязанность перед государством отработать за свое бюджетное обучение. Теперь, когда меня спрашивают, собираюсь ли я оставаться в данной сфере после истечения срока отработки, пожимаю плечами: время покажет...

Владислав, рабочий:

- Полученную в колледже профессию не считаю чем-то важным. Убил время на учебу по одной специальности, а распределили и работаю по другой. Совершенно иная специфика работы. Смысл тогда – учишься по выбранной специальности, а работаешь вообще по другому направлению. С другой стороны, в распределении есть и необходимость. Хотя бы по той простой причине, что без опыта работы на какое-то предприятие или в организацию мало кто хочет брать, везде требуется стаж, а так - распределили куда-то, и все вопросы решаются.

Валентин, журналист:

- Распределение - вещь неоднозначная. С одной стороны, оно может затормозить карьеру выпускника. Допустим, студент столичного вуза во время учебы начинает подрабатывать и к окончанию обучения может иметь перспективную работу в Минске. Но его заставляют ехать по распределению на периферию, где перспектив никаких. Но сейчас бывают ситуации, когда молодым специалистам выдают свободный диплом, потому что распределить их попросту некуда: нет работы. И вчерашним студентам приходится самим думать о своем трудоустройстве. А специалиста без опыта работы берут не очень-то охотно. Поэтому можно сделать вывод, что польза либо вред распределения во многом зависит от ситуации на рынке труда. Своей специальностью я остался недоволен: учитель языка и литературы - не та профессия, которая может обеспечить достойный уровень жизни. Не говоря уже о том, что к учительскому труду в обществе нет никакого уважения. Журналистика - тоже не самая денежная сфера, однако здесь ты хотя бы не чувствуешь себя «мышью под веником».

Екатерина, врач:

- С одной стороны, распределение вещь хорошая, не надо самому бегать и искать место,но с другой - это не всегда удобно. У нас многих распределили не очень удачно, допустим, человек родом из Барановичей попадает в Полоцк, а молодой врач из Гомельской области едет в Барановичи. Хотя лично я своим распределением осталась крайне довольна. Коллектив хороший, адекватное начальство, в зарплате и возможности подработок не обижали, что немаловажно. Мне посчастливилось в момент окончательного распределения набраться наглости и с каменным лицом выторговывать себе областной центр, зная, что там точно есть место работы. По сути, просто не нужно «тормозить» во время распределения, при этом и учитывать наличие реальных мест.

К слову, по новым правилам, с этого года на педспециальности абитуриентов, закончивших профильные классы в школах, зачислять будут по результатам собеседования, то есть без экзаменов, но за такую «халяву» отрабатывать по распределению придется не менее 5 лет!

Алла Викторович, Медиа-Полесье


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