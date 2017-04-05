Как Семашко Кличко трактора продавал 7 5.04.2017, 14:36

Мэр Киева лично протестировал белорусскую технику.

Киевский градоначальник решил лично испытать трактор «BELARUS-622». Он забрался в кабину и завел машину. За рулем трактора Кличко решил поделиться своими ощущениями с прессой, сообщает пресс-служба МТЗ.

«Впечатления очень хорошие. Коммунальному хозяйству Киева такая техника очень нужна. Мы намерены размещать новые заказы и обновлять коммунальный парк города», – рассказал Кличко в интервью украинским журналистам.

На протяжении презентации техники мэра Киева сопровождал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, который приехал в украинскую столицу для проведения переговоров.

«Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества – цена, надежность и качество», – оценил белорусские трактора Владимир Семашко.

В ближайшее время, как заявлено, мэрия Киева намерена объявить ряд новых тендеров на поставки коммунальной техники. И, по словам Виталия Кличко, у белорусских производителей есть хорошие шансы на победу.