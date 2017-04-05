Бывшая «Мисс мира» стала мэром Гибралтара 5.04.2017, 14:44

Кайане Лопес

30-летняя Кайане Лопес сразу объявила, что эта территория всегда будет британской.

Бывшая королева красоты, обладательница титула «Мисс мира 2009» 30-летняя Кайане Лопес стала самым молодым мэром Гибралтара и тут же объявила, что эта территория «всегда будет британской», пишет The Telegraph (перевод – newsru.com).

Вопрос о статусе Гибралтара вновь был поднят в связи с процедурой Brexit - выхода Великобритании из состава Евросоюза. В Испании считают, что Гибралтар может остаться частью Евросоюза только при ее помощи, а в Великобритании даже пригрозили возможностью войны за британские территории, подобной той, что началась в 1982 году из-за Фолклендских островов.

«Я горжусь тем, что я англичанка. Гибралтар британский и всегда таковым останется, - заявила Лопес. - Зачем нам менять флаг?»

Лопес стала самым молодым в истории этой территории мэром и третьей женщиной Гибралтара, занявшей пост мэра. Она была первой Мисс Мира из Гибралтара на конкурсе «Мисс мира 2009», проводившемся в Йоханнесбурге (Южная Африка), тогда она носила девичью фамилию - Алдорино. Корону ей вручила победительница предыдущего, 2008 года россиянка Ксения Сухинова.

Лопес говорит на двух языках - английском и испанском, с 2014 года она занимала должность заместительницы мэра. Теперь местная газета Gibraltar Chornicle 5 апреля опубликовала статью о ее вступлении в должность под названием «Самый прекрасный мэр в мире».

Уходящий мэр и бывший начальник Кайяне Адольфо Канепа накануне передал ей властные полномочия и медальон, который стал символом ее вступление в должность. «Кайяне сама стала учреждением. В Гибралтаре Кайяне не нужна фамилия. Все знают, кто такая Кайяне. Так же, как Уинстон это был Черчилль, а Гарсия Лорка был известен как Федерико», - цитирует его The Gibraltar Olive Press.

На церемонии присутствовал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. По этому случаю президент «Мисс мира» Джулия Морли пожертвовала 10 тыс. долларов на нужды детей Гибралтара.

«Последние несколько лет, будучи заместителем мэра, я была свидетелем напряженной работы и самоотверженности, которые требуются для исполнения этой роли. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших бывших мэров за все, что они сделали для мэрии», - сказала Кайяне.

После Brexit МИД Испании предложил Великобритании временно взять Гибралтар под совместное управление, после чего территория перешла бы под суверенитет Испании. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в начале апреля заявил, что без согласия Великобритании и Гибралтара суверенитет территории измениться не может.

Гибралтар - оспариваемая Испанией заморская территория Великобритании, расположенная на юге Пиренейского полуострова у Гибралтарского пролива. Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему заявляет претензии на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.