Данкверт: Может, я вредитель какой-то? 4 5.04.2017, 14:59

Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора попросил освободить его от обязанностей по контролированию товаров из Беларуси.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси. Такое заявление он сделал во время своего выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», пишет ria.ru.

«Почему я один, [а там возможное] уголовное дело…Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», — сказал Данкверт.

По его словам, поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси можно «новому заместителю» министра сельского хозяйства.

«Теперь у нас есть новый заместитель министра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то», — сказал Данкверт.

Согласно информации на сайте Россельхознадзора, с 6 марта 2017 года заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал Евгений Непоклонов, который до этого, с 2011 года был заместителем Данкверта.