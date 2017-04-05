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Данкверт: Может, я вредитель какой-то?

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  • 5.04.2017, 14:59
Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора попросил освободить его от обязанностей по контролированию товаров из Беларуси.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси. Такое заявление он сделал во время своего выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», пишет ria.ru.

«Почему я один, [а там возможное] уголовное дело…Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», — сказал Данкверт.

По его словам, поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси можно «новому заместителю» министра сельского хозяйства.

«Теперь у нас есть новый заместитель министра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то», — сказал Данкверт.

Согласно информации на сайте Россельхознадзора, с 6 марта 2017 года заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал Евгений Непоклонов, который до этого, с 2011 года был заместителем Данкверта.


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