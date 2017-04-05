Когда белорусский суд похож на цирк 5.04.2017, 15:16

Фото: tut.by

Несколько возмутительных историй, которые сегодня приходится наблюдать в белорусских судах.

Решения белорусских судов в отношение участников Дня воли у многих вызывали вопросы. Временами аргументы судей и работников милиции были труднообъяснимыми и даже комичными.

Пользуясь случаем, «Салiдарнасць» вспоминает эпизоды, которые могут стать визитной карточкой белорусского правосудия.

Безголосый, который «громко ругался матом»

В суде Гомельского района 4 апреля трое омоновцев свидетельствовали против задержанного профсоюзного деятеля Виктора Козлова.

Милиционеры рассказали, как они ехали по улице в агрогородке Терентьевичи и услышали, что Козлов «громко кричал, ругался матом». Когда они остановились, Козлов на замечания не отреагировал. Именно поэтому, по словам правоохранителей было решено мужчину задержать.

В ответ Виктор Козлов представил суду справки из онкологического центру, согласно которой ему удалили половину легкого. Он пояснил, что вообще не может кричать и даже разговаривает шепотом.

Такой поворот заставил судью объявить перерыв, чтобы уточнить обстоятельства дела.

Зачем видеозапись… когда есть слова сотрудников ОМОНа?

Cудья городского суда Минска Игорь Любовицкий не принял доказательства невиновности видеооператора Александра Борозенко.

В суде продемонстрировали видео задержания Борозенко, которое он снял сам. На видео слышно, что вопреки показаниям сотрудников ОМОН в первом процессе и их протоколам, Борозенко не ругается матом, не выкрикивает лозунгов и представляется журналистом.

Однако после просмотра видео судья объявил перерыв для принятия решения. А через 10 минут вернулся и постановил оставить решение без изменений – 15 суток за «мелкое хулиганство».

Задержанный «бился головой о сиденье»

Свидетель-омоновец Максим Ковальчук, задержавший политолога Алеся Логвинца, заявил в суде, что тот «бился головой о сиденье автомобиля».

– Мы надели наручники. Телесные повреждения Логвинец нанес себе сам, бившись головой об автомобиль, – так сотрудник милиции объяснил, почему у задержанного был сломан нос.

В то же время, по словам сына политолога, сотрудники милиции жестоко задержали его отца, а затем избивали в машине.

Обезвредили самогонщика и матерщинника

Красноречивая история незадолго до 25 марта произошла с оппозиционным активистом из Новогрудка. Вадим Левон был осужден на семь суток ареста за «неподчинение милиции».

А началось все с того, как к нему в деревню в Новогрудский район приехали милиционеры искать самогон, так как «поступил сигнал». Как и ожидалось, никакого самогона в доме они не нашли, зато обнаружили целый архив оппозиционных буклетов и газет, которые мужчина собирал с 2006-го по 2016 год.

В результате на Левона составили протокол за распространение печатной продукции и отпустили поздно ночью. Однако, видимо, этого милиции показалось мало.

На следующий день домой к активисту вновь приехали местные милиционеры и внезапно повезли в суд. Подробности истории сам задержанный рассказал «Радыё Свабода».

– А в суде меня удивили еще больше, потому что обвинили в том, что во время моего пребывания в РОВД я побил милиционера, ругался там нецензурно и наконец самовольно сбежал из РОВД. Я был в шоке, говорил суду, чтобы показали съемки с видеокамер, которые есть в РОВД. Мне сказали, что видеокамеры не являются доказательствами… Правда, в качестве свидетелей они представили двух человек, которых в тот вечер задержали за распространение наркотиков и которые тогда тоже находились в РОВД.

В итоге мужчине дали 4 суток за то, что «побил милиционера и убежал», и еще 3 суток — за неуважение к суду.

Кстати, досталось и другу «самогонщика», который позже привез ему в тюрьму передачу. Когда он возвращался домой, на вокзале его задержали милиционеры. На него составили протокол за нецензурную брань в общественном месте и также осудили.