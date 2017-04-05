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Парадокс Путина

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  • 5.04.2017, 15:39
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Владимир Путин
Фото: getty images

Западу нужно мобилизоваться и твердо стоять за свои идеалы.

«Меня часто спрашивают, что, на мой взгляд, надо сделать с Владимиром Путиным, как будто он внезапно появился и превратил послушную и доброжелательную Россию в злобного рычащего медведя. Но Путин не выскочил из ниоткуда. Он популярен в России, главным образом, потому, что является лидером страны, которая считает себя «великой державой». Тем самым он продолжает традицию, уходящую в прошлое не только до советских лидеров, но и до царей», - пишет профессор Джеффри Хоскинг, преподаватель истории России в Университетском колледже Лондона, в The Guardian (перевод – inopressa.ru).

«Мы часто забываем, что за последние 30 лет Россия переживает продолжительный и серьезный кризис, в ходе которого оказались уязвимы и внутренний порядок, и внешняя безопасность, - говорится в статье. - Распад Советского Союза в 1991 году создал бедственное положение, при котором части государства отвалились, и в самой России начались серьезные конфликты. В 1993 году она была на грани гражданской войны».

«Путин, как и многие россияне, почувствовал, что международные институты не могут гарантировать их безопасность, и поэтому они вернулись в XIX век, в мир великих стран, меряющихся друг с другом могуществом и богатством», - говорится в статье.

«Таким образом, Россия вернулась к знакомому царистскому геополитическому и военному поведению, полагая, что великие державы достигают безопасности, создавая и отстаивая грубую силу. С этой точки зрения, одна сторона получает, а другая сторона теряет. Обоюдные победы не рассматриваются. Отсюда следует, что у государства есть право и обязанность мобилизовать ресурсы общества. Экономика, культура, СМИ, наука и техника - все считается принадлежащим государству для применения в этом соперничестве между великими державами. Вот что Путин имеет в виду, когда говорит о «суверенной демократии» и «информационной безопасности», - утверждает автор.

«Так думает не только Путин, - говорится в статье. - Вероятно, у любого его преемника будут сходные взгляды. Нам нужно иметь дело с той Россией, которая есть на самом деле, а не с пиар-фантазиями о том, какой она была бы без Путина. Нам нужно заступаться за все, во что Западу положено верить - свободу слова, верховенство права, демократию - и защищать интересы, необходимые для нашего образа жизни. Так как многие россияне тоже стремятся к свободе слова, верховенству права и демократии, мы можем позволить себе твердо стоять за эти идеалы».


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