Европейская экономика переживает лучший период развития за последние шесть лет 3 5.04.2017, 16:14

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Рост производства и новых заказов обновил шестилетный максимум.

В первом квартале 2017-го экономика Еврозоны росла самыми быстрыми темпами с начала 2011-го, показал опрос, проведенный IHS Markit, пишет take-profit.org.

Сводный индекс экономической активности для Еврозоны составил 56.4 в марте, после 56.0 в феврале.

«Рост производства и новых заказов ускорился до 6-летнего максимума в марте, завершив лучший квартал для экономики со второй половины 2011 года», - отмечает IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам варьируется от 0 до 100, причем значения выше 50 говорят о росте активности, тогда как ниже - о ее снижении.

Деловая активность в секторе услуг— 56.0 (против ожидаемых 56.5)

Сводная деловая активность — 56.4 (против ожидаемых 56.7)

«Германия и Франция продемонстрировали прирост экономики на 0.6%, тогда как Испания прибавила 0.8-0.9% в первом квартале. ВВП Италии вырос на 0.3-0.4%», - отмечает Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

PMI в секторе услуг Испании — 57.4 (против 57.1)

PMI в секторе услуг Италии — 52.9 (против 54.2)

PMI в секторе услуг Франции — 57.5 (против 58.5)

Сводный PMI для Франции — 56.8 (против 57.6)

PMI в секторе услуг для Германии — 55.6 (против 55.6)

Сводный PMI для Германии— 57.1 (против 57).