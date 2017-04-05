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Баскетболистку пытаются выселить по суду из заработанной квартиры

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  • 5.04.2017, 16:15
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Мария Филончик

Изменилось законодательство, клуб не смог рассчитаться.

Журналистам стало известно, что в одном из районных судов Гродно рассматриваются два встречных иска. Первый — гродненского баскетбольного клуба к своему бывшему игроку Марии Филончик: клуб требует выселиться из принадлежащей ему квартиры. И иск от Марии: девушка требует исполнить условия контракта, по которому клуб обязался передать ей в собственность эту квартиру за три года безупречной работы, пишет tut.by.

Спорная квартира — 46-метровая "однушка" в новостройке в Гродно, в районе Девятовка-6. Мы позвонили Марии, которая сейчас играет за один из клубов в России, чтобы уточнить нюансы.

Мария рассказала: клуб «Принеманье» (команда «Олимпия») в начале 2013-го предложил ей заключить на три года контракт, оговаривалась и зарплата — эквивалентная 2000 долларам месяц. Филончик на протяжении всего действия трудового контракта была капитаном команды "Олимпия", не раз признавалась сильнейшим игроком клуба.

В августе того же года клуб предложил: заключаем допсоглашение, получаешь тысячу на руки, остальное уходит в счет оплаты стоимости квартиры, которую по окончании контракта оформляем в твою собственность. Мария согласилась.

— Квартиру клуб купил у «Гродножилстроя» летом 2014-го. Мне передали ее в 2014 году по инициативе клуба. Мол, зачем этой квартире простаивать, а тебе в съемной жить, если она все равно твоя будет по окончании контракта. Для начала предложили оформить договор найма. Я согласилась. Это были бетонные стены, из сантехники — один унитаз. Чтобы можно было в эту квартиру переехать, я вложила крупную сумму в отделку, ремонт и оборудование.

До истечения контракта квартиру должны были передать мне в собственность. За полгода до окончания контракта я стала интересоваться, что с оформлением, мне говорили: готовятся документы. В итоге квартиру так и не передали. Закончился и договор найма. Я им никто, я не игрок, и меня выселяют.

В контракте была прописана квартира, и было прописано, что если я не смогу выполнять свои обязанности, или буду уволена, наниматель обязан выплатить компенсацию за отработанный срок — недоплаченную зарплату. В итоге мне не выплатили компенсацию и квартиру не отдали.

Объясняют: законы за три года изменились, клуб государственный, квартира тоже государственная, теперь мы не можем тебе ее отдать. Получается, меня обманули.

О том, что они подали иск о выселении, я узнала случайно, накануне даты заседания. Я в тот момент была в России, срочно писала заявление с просьбой перенести заседание.

— Вы чего хотите?

— Чтобы исполнили условия контракта и передали мне квартиру. Либо деньги — компенсацию, прописанную в контракте, плюс затраченное на ремонт квартиры.

Клуб не может не подавать на выселение

Руководитель клуба Виктор Шнипко в подробности вдаваться не захотел, отметил только, что будет все так, как решит суд. Но юрист клуба объяснил нюансы спора.

Контракт действительно содержит пункты, о которых говорит Мария. Но законодательство изменилось, и клуб не смог ей передать квартиру. По окончании контракта, в 2016-м, «клуб предложил все, что мог предложить» — компенсацию. Сумму не называют, но говорят, что она была сопоставима с цифрами, указанными в контракте.

— Мария взяла два экземпляра договора с предложением, но не подписала, не вернула клубу. В итоге сейчас даже сложно говорить, что мы предлагали компенсацию, — говорит юрист баскетбольного клуба. — Мария уехала работать в Россию, оставив вопрос нерешенным. Мы вынуждены были подать иск на выселение. Поскольку она уже полгода не состоит с нами в трудовых отношениях, мы не имеем права предоставлять ей данное жилое помещение. Жилье государственное — мы обязаны были подавать этот иск на выселение.

Предлагали расплатиться за три года

Мария объясняет, почему вариант расчетов, предложенных клубом, ее не устроил:

— Я не уехала в Россию, как говорит юрист, я представляла интересы олимпийской сборной Республики Беларусь по баскетболу на играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года. За день до истечения срока контракта мне предложили внести в него изменения: наниматель хотел взять на себя обязательство выплачивать стоимость квартиры и ремонта на протяжении двух лет. То есть сначала они три года водили меня за нос, а теперь еще два года будут мне выплачивать какие-то суммы? Я просто им уже не поверила… И потом, у меня нет другого жилья в Беларуси… Просто нет. Я добросовестно отработала свой контракт, и квартиру, из которой меня сейчас выселяют, я заработала честно, своим трудом. Мне не хочется уезжать из Гродно и играть за другие сборные и клубы, мне хочется быть полезной своей стране. Возможно, я оказалась наивной в своих ожиданиях, но то, что может так произойти, я даже не предполагала… — грустно подытожила Мария.

В суде прошли три подготовительных заседания. Судебные заседания продолжаются.


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