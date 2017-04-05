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Глава Россельхознадзора: Поставки фиг из Беларуси выросли почти в 4 раза

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  • 5.04.2017, 16:21
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Сергей Данкверт

Беларусь в несколько раз увеличила поставки ряда видов растениеводческой продукции в Россию.

Об этом руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил 5 апреля, передает РБК.

«Свеклы в 3 раза больше, картофеля на семена — в 1,9 раза, даже инжир и грибы шиитаке — в 3,6 раза», — назвал Данкверт цифры роста.

Руководитель Россельхознадзора сослался на информацию контрольных пунктов ведомства на границе с Беларусью.

По его словам, поставки продовольственного картофеля в Россию в январе-марте 2017 года в годовом исчислении выросли в 2,6 раза (с 27 тыс. тонн до 70 тыс. тонн), моркови — в 2,3 раза (с 16 тыс. тонн до 38 тыс. тонн), капусты — в 3,4 раза (с 9 тыс. тонн до 31 тыс. тонн), лука — в 15,4 раза (с 163 тонн до 2518 тонн).

Кстати, по информации Белстата, в январе 2017 года Беларусь полностью прекратила поставки бананов и ананасов в Россию.

Данкверт поиронизировал, что Беларусь будто предусматривает заранее, чего будет не хватать России: «Они предусмотрели, в прошлом году вырастили больше лука, чтобы нам поставить сюда. То есть они знали, чего у нас не будет хватать в первом квартале».

Ранее руководитель Россельхознадзора неоднократно упрекал белорусские власти в том, что наша страна поставляет в Россию сельхозпродукцию из стран, попавших под продовольственное эмбарго.


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