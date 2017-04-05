«Ледовое побоище»: история большого обмана 8 5.04.2017, 16:48

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Как Петр I и Сталин переписывали историю.

5 апреля 2017 исполняется 775 лет одной из самых распиаренных на пустом месте битв восточнославянского средневековья, пишет nn.by.

Настоящая слава к Александру Невского пришла во времена Петра I, когда Россия начала отвоевывать у Швеции берега Невы. В очередной раз Невский понадобился Сталину…

Любой советский школьник твердо знал, что: «В 1242 году новгородский князь Александр Ярославович Невский, освобождая Псков, занятый ливонскими рыцарями, разбил крестоносцев на льду Чудского озера. Немецкое войско, выстроившись клином, или «свиньей», было окружено и уничтожено фланговым ударом новгородской конницы и засадного полка. Рыцари в тяжелом вооружении провалились под лед, который их не выдержал. Битва навсегда остановила агрессию крестоносцев на Новгород…» И далее примерно в том же ключе.

А как было на самом деле?

Существуют два более-менее заслуживающих доверия источника информации о «ледовом побоище» — Первая Новгородская летопись и «Рифмованная хроника» Генриха Латвийского.

Летопись говорит, что Александр ходил в ливонские земли не один, а с братом Андреем Ярославовичем, который привел на подмогу Суздальскую дружину. Андрея и называют главным героем тех событий. Место битвы также определено достаточно условно: «за Псковом, на озере». Указания на Чудское озеро и «Воронин камень» появились в более поздних источниках. В них же таинственно исчез и брат.

Хронист крестоносцев Генрих, который еще застал живых свидетелей тех событий, отмечает, что убитые во время столкновения падали… в траву. О битве у него написано скупо, коротко, как о рядовом пограничном конфликте, одной из стычек во время набега новгородцев на ливонские земли, явившейся ответом на набег ливонцев на Псков.

Войско крестоносцев не могло состоять исключительно из рыцарей.

Во всей Ливонии на тот момент их насчитывалось не более ста. Основную его часть составляли кнехты-пехотинцы, чудские и ливские дружины. Убито было, согласно первой летописи, 400 «немцев» и «чуди без числа», 50 попало в плен. Генрих пишет, что погибло 20 рыцарей.

Зачем было раздувать из этой схватки «Ледовое побоище»? Qui prodest? Российский историк Владимир Аракчеев выделяет несколько этапов возникновения легенды. Первый — 1381 год. Московское княжество тогда пыталось освободиться от татар, нужны были положительные образы борцов-патриотов. Именно в это время мощи князя Александра, принявшего перед смертью монашество, были «чудесным образом обретены».

Канонизирован князь был в 1549 г., когда потребность в героических примерах из истории еще больше возросла — в то время Иван Грозный боролся с Казанским ханством.

Было написано литературное «Житие» князя Александра, цитаты из которого попадали в поздние летописи уже как реальные факты.

Но настоящая слава, пишет историк, пришла к Невскому во времена Петра I, когда Россия начала отвоевывать у Швеции берега Невы.

В Санкт-Петербурге соорудили Александро-Невскую лавру, куда из Владимира перенесли мощи князя.

В очередной раз образ Невского понадобился Сталину.И был увековечен средствами «важнейшего из искусств». Именно фильмом Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» был закреплен миф про лед, который проломился под рыцарями хотя в то время и крестоносцы, и новгородские тяжеловооруженные всадники несли на себе одни и те же 18—30 кг ).

В этом же фильме, снятом в 1938 г., встречаются и советские предвоенные лозунги. Например, Невский произносит фразу о том, что бить врага он будет на чужой территории.

Также «Ледовому побоищу» посвятил выдающуюся по художественной силе поэму Константин Симонов, проведя параллели из 1242-го в 1937-й.

Где-то в процессе «лакировки» Невского была «чудесным образом найдена» и подробная тактическая схема Ледового побоища, которая удивительно напоминает битву при Каннах (216 г. до н.э.). Примечательно уже то, что сведения о наличии у Невского засадного полка советские историки нашли на… миниатюре XVI в.

В 1950-е на Чудское озеро было организованы целых три археологические экспедиции. Ни братской могилы воинов, ни хоть каких-нибудь следов оружия на дне и в окрестностях не было найдено.

Но миф продолжает жить. Александр Невский, обогнав Сталина, победил в конкурсе «Имя России».

Реальный князь Александр Ярославович безусловно интереснее, чем его уплощенный агиографической образ. Это жестокий сын своего времени, который умел договариваться с Ордой и направлять ее против своих политических противников, который отрезал боярам носы за измену и переписывался с папой, любезно обещая построить в Пскове костел (и это спустя шесть лет после «эпохальной победы» на Чудском озере!).

С Беларусью он связан прочными династическими связями. Александр был женат на Александре, дочери полоцкого князя Брячислава. Его внучка Марфа вышла замуж за псковского князя Тимофея — того самого Довмонта, бежавшего из Литвы после убийства Миндовга. Их сын, согласно одной из версий, — легендарный Давыд Городенский, посвятивший всю жизнь борьбе с крестоносцами. Он, видимо, и не подозревал об «эпохальной победе» своего прадеда на Чудском озере.