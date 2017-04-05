Депутаты польского Сейма призвали восстановить программу Калиновского 5.04.2017, 16:49

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Роберт Тышкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политики рассказали польским медиа о волне репрессий в Беларуси.

В польском Сейме прошла конференция депутатов «Гражданской платформы» в связи с ситуацией в Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Политики рассказали польским медиа о волне репрессий, в том числе о массовых арестах и избиениях несогласных с политикой режима Лукашенко.

Среди прочего, председатель парламентского комитета по делам Беларуси Роберт Тышкевич призвал правительство срочно восстановить старые правила набора на программу имени Кастуся Калиновского:

- Опять имеем среди белорусских студентов таких, которых преследуют. Поэтому обращаемся к министру образования и польскому правительству, чтобы была возвращена программа Калиновского в таком виде, в каком она функционировала, а именно была адресована обычным студентам белорусских учебных заведений, откуда их отчислили и преследуют.

Также Роберт Тышкевич вспомнил о репрессиях против белорусских журналистов и призвал власти Польши немедленно обеспечить стабильное и надежное финансирование телеканала «Белсат».