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Депутаты польского Сейма призвали восстановить программу Калиновского

  • 5.04.2017, 16:49
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Роберт Тышкевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политики рассказали польским медиа о волне репрессий в Беларуси.

В польском Сейме прошла конференция депутатов «Гражданской платформы» в связи с ситуацией в Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Политики рассказали польским медиа о волне репрессий, в том числе о массовых арестах и избиениях несогласных с политикой режима Лукашенко.

Среди прочего, председатель парламентского комитета по делам Беларуси Роберт Тышкевич призвал правительство срочно восстановить старые правила набора на программу имени Кастуся Калиновского:

- Опять имеем среди белорусских студентов таких, которых преследуют. Поэтому обращаемся к министру образования и польскому правительству, чтобы была возвращена программа Калиновского в таком виде, в каком она функционировала, а именно была адресована обычным студентам белорусских учебных заведений, откуда их отчислили и преследуют.

Также Роберт Тышкевич вспомнил о репрессиях против белорусских журналистов и призвал власти Польши немедленно обеспечить стабильное и надежное финансирование телеканала «Белсат».


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