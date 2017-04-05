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У бывшей жены Путина нашли виллу за €6 миллионов

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  • 5.04.2017, 17:04

Шикарная недвижимость расположена в французском городе Англет.

Бизнесмен Артур Очеретный, предположительный второй муж Людмилы Путиной, бывшей жены президента России Владимира Путина, оказался владельцем виллы во Франции стоимостью в 6-7 миллионов евро, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун в среду, 5 апреля, опубликовало издание «Медуза».

Людмила Путина, завершившая брак с Владимиром Путиным в 2013-м, вышла замуж во второй раз, писала в январе 2016 года газета «Собеседник». Предполагаемый новый супруг 59-летней бывшей жены президента — 38-летний директор фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артур Очеретный.

Очеретный «много лет занимался бизнесом», но «не слишком удачно», пишет OCCRP. Тем не менее, в декабре 2013 года он купил виллу «Сюзанна» стоимостью в 6-7 миллионов евро во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP. Жители Англета заявили корреспонденту OCCRP, что виллу купила бывшая жена Путина и «это всем известно».

Фото виллы «Сюзанна» до реконструкции из муниципалитета Англета
Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

«Полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартель, который признан памятником архитектуры. Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. "Сюзанну" окружает просторный парк в пять тысяч квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа: в таких местах состоятельные люди встречают старость», — пишет Шмагун. Сейчас вилла на реконструкции: новые собственники переделывают ее под себя.

В 2015 году агентство Reuters писало, что Кирилл Шамалов, сын давнего друга Путина и совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, купил виллу за 3,7 миллиона долларов в Биаррице. По данным Reuters, Кирилл Шамалов — муж Екатерины Тихоновой, которую агентство называет дочерью Путина. Вилла Шамалова в Биаррице располагается в нескольких километрах от виллы Очеретного, отмечает автор расследования.

Проект реконструкции виллы, который Артур Очеретный предоставил в администрацию Англета
Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

Очеретный как частное лицо не обязан отчитываться о доходах. Его фонд «Центр развития межличностных коммуникаций» зарабатывает, в том числе, тем, что проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей и психологические тренинги. Кроме того, фонд получает деньги от государства и госкомпаний. В 2012 году «дочка» РЖД перечислила организации 25 миллионов рублей. В 2015-м мэрия Москвы выделила фонду 250 миллионов рублей.

У Людмилы Путиной после развода появились бизнес-активы, добавляет издание. С 2014 года ей принадлежит 99 процентов компании «Меридиан», которая занимается недвижимостью. Фирма взяла у «Центра развития межличностных коммуникаций» в долгосрочную аренду особняк в центре Москвы.

Так вилла выглядела весной 2017 года
Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

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