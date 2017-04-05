Леонид Судаленко: Профессиональный лжесвидетель работает в гомельском ОМОНе 1 5.04.2017, 17:13

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Административное дело над активистом Виктором Козловым приобретает новые черты.

Правозащитник Леонид Судаленко в архивах нашел информацию о том, что один из свидетелей, выступавших на суде над представителем независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Виктором Козловым, уже давал свидетельства в суде, которые являются, мягко говоря, спорными, передает «Белсат».

Леонид Судаленко припомнил дело трехлетней давности, от 4 мая 2014 года, когда водитель гомельского ОМОНа Александр Сердюков свидетельствовал против члена «Молодого фронта» Андрея Тенюты.

Правозащитник отметил, несмотря на решение суда, которое будет принято по этому делу 7 апреля, около 20 присутствующих в суде активистов уже готовят начальнику УВД Гомельского облисполкома коллективное предложение о проверке профессионального лжесвидетеля на полиграфе, или детекторе лжи.

В материалах дела 67-летнего Виктора Козлова свидетели, которыми выступают сотрудники ОМОНа, обвиняют в том, что он громко матерился и сопротивлялся милиционерам во время своего задержания.