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Леонид Судаленко: Профессиональный лжесвидетель работает в гомельском ОМОНе

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  • 5.04.2017, 17:13
Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

Административное дело над активистом Виктором Козловым приобретает новые черты.

Правозащитник Леонид Судаленко в архивах нашел информацию о том, что один из свидетелей, выступавших на суде над представителем независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Виктором Козловым, уже давал свидетельства в суде, которые являются, мягко говоря, спорными, передает «Белсат».

Леонид Судаленко припомнил дело трехлетней давности, от 4 мая 2014 года, когда водитель гомельского ОМОНа Александр Сердюков свидетельствовал против члена «Молодого фронта» Андрея Тенюты.

Правозащитник отметил, несмотря на решение суда, которое будет принято по этому делу 7 апреля, около 20 присутствующих в суде активистов уже готовят начальнику УВД Гомельского облисполкома коллективное предложение о проверке профессионального лжесвидетеля на полиграфе, или детекторе лжи.

В материалах дела 67-летнего Виктора Козлова свидетели, которыми выступают сотрудники ОМОНа, обвиняют в том, что он громко матерился и сопротивлялся милиционерам во время своего задержания.


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