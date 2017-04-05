закрыть
5 апреля 2017, среда, 18:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Барановичах пожарные спасли из огня ежика

2
  • 5.04.2017, 17:15
Фото: МЧС

Cотрудники МЧС обнаружили животное при тушении сухой травы.

В среду, 5 апреля, в Барановичский ГРОЧС поступил стандартный звонок: жители переулка Юбилейный сообщили о загорании травы. На место ЧП выехали спасатели, приступили к тушению, в какой-то момент один из сотрудников заметил… ежика, пишет tut.by.

— Огонь практически подобрался к животному. Можно сказать, мы его спасли, перенесли в безопасное место и отпустили, — рассказывает

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС.

Траву, конечно, потушили и на память спасатель сфотографировался с ежиком. Пожарные смеются: ежик «не учетный», по документам нигде не проходит. Точно также как и заяц, которого сотрудники МЧС вынесли из огня не так давно.

Кстати, пожарные не первый раз приходят на помощь животным: они доставали из рек лосей, которые провалились под лед, коров и лошадей, упавших в старые колодцы, снимали с высоких деревьев кошек.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!