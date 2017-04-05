Тысячи учителей вышли на cтихийный митинг в Кишиневе 1 5.04.2017, 17:25

Самый массовый за последнее время протест преподавателей проходит в Молдавии.

Педагоги вышли на акцию с требованием повысить им заработную плату, пишет blackseanews.net.

«Переговоры о повышении заработной платы преподавателям и воспитателям в детских садах идут больше двух месяцев. Мы настаиваем на повышении зарплат на 50%. Переговоры не привели к желаемому результату. Принято решение об увеличении тарифной ставки на 100 леев, что не удовлетворяет педагогов. Поэтому они вышли на протест», - сказал председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза.

По его словам, ожидается, что в митинге примут участие до шести тысяч преподавателей.

Ранее протесты педагогов состоялись в Кишиневе 23, 24 и 28 марта. Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста.

Среди требований протестующих - снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также - повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников. Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Помимо этого, преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

Ранее замглавы Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук заявлял, что требования педагогов обоснованы. По его мнению, «труд преподавателей на данный момент не оценивается по заслугам». Профсоюзы настаивают на росте зарплат дидактических кадров до 4,5 тысячи леев. Федерация профсоюзов работников образования и науки насчитывает 115 тысяч человек.