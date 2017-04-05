«Лидское пиво»: Затраты на белорусские этикетки — копейки по сравнению с ценностью родного языка 2 5.04.2017, 17:34

Перед производителями из Лиды вопрос билингвизма не стоит.

Затраты на белорусский язык на этикетках не являются существенными, считает директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис. По его словам переход на белорусский язык в оформлении этикеток пива не создал для предприятия больших трудностей, пишет belmarket.by.

— Мы быстро оборачиваем товар и склады. У нас склад готовой продукции обновляется за две недели, запасы сырья и материалов – не больше месяца. Когда закупаешь этикетки, просто внес другой текст и все. Затраты на обновление этикетов — это копейки по сравнению с ценностью, которую несет родной язык стране, — сказал сегодня Микшис на пресс-конференции по итогам работы завода в 2016 году.

В прошлом году ОАО «Лидское пиво» провело ребрендинг, обновив визуальный образ и подход к коммуникации с потребителем. Белорусский язык стал основным на сайте компании, присутствует в оформлении этикеток пива. Компания начала общаться с пользователями социальных сетей и СМИ на белорусском языке.

Продажи «Лидского пива» в Беларуси в 2016 году выросли на 7% до 84,1 млн. литров. Компания увеличила свою долю на рынке с 18,2 до 19,7%.

В начале этого года в Беларуси развернулась дискуссия по поводу белорусского языка на этикетках продукции. Общественность предлагала размещать информацию на русском и белорусском языках. Некоторые производители пищевых продуктов мотивировали свое желание сохранить только русский язык дополнительными затратами, которые придется понести для создания двуязычных этикеток.