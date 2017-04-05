закрыть
5 апреля 2017, среда, 18:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активистка из Бобруйска: Я буду продолжать участвовать в митингах, ведь так жить нельзя

  • 5.04.2017, 17:44
Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюз РЭП подвел итоги кампании против декрета №3: более 9 тысяч рублей штрафов и 7,5 месяцев «суток».

Независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности подсчитал, сколько профсоюзных активистов подверглись репрессиям со стороны властей за участие в кампании против декрета о «тунеядцах» начиная с февраля 2017 года, пишет praca-by.info.

По информации пресс-секретаря профсоюза Николая Герасименко всего к административной ответственности было привлечено 37 профсоюзных активистов:

«Два человека получили предупреждения о «недопустимости противоправного поведения», причем одно из них отменил суд вышестоящей инстанции. 16 человек обязаны выплатить 399 базовых величин штрафов (9177 бел. рублей или 4830 долларам США). В изоляторах временного содержания профсоюзным активистам пришлось провести 225 суток или 7,5 месяцев. Напомню, что за содержание в данных учреждениях необходимо заплатить в казну. Получаем еще около 2500 рублей или 1315 долларов США».

Журналисты поговорили с профсоюзными активистами, чтобы узнать, как происходили задержания, суды и что они думают о сложившейся ситуации.

Александр Швед, профсоюзный активист из Барановичей

Был задержан вечером 21 марта возле подъезда своего дома в Барановичах. Участвовал в Маршах рассерженных белорусов 17 февраля в Минске и 26 февраля в Барановичах. Суд обязал выплатить 7 базовых величин административного штрафа по статье 23.34 часть 1 «Нарушение установленного порядка проведения собрания... совершенные участником таких мероприятий».

- Суд был спектаклем, - рассказывает Александр Швед. - Свидетелей нарушения мной порядка проведения митинга не нашлось. Судья не удалилась для вынесения решения и просто резюмировала - 10 базовых величин (230 бел. руб.). Причем в ожидании суда я провел более 2,5 суток в СИЗО, но на это никто не обратил внимания, хотя я являюсь инвалидом третьей группы.

Но все равно я буду выходить, ведь такое нельзя спускать на тормозах и смирится с этой справедливостью, - подытожил Александр.

Инга Судиловская, активистка Бобруйской профсоюзной группы

Задержана 13 марта после митинга в Бобруйске. Суд обязал выплатить 15 базовых величин административного штрафа по статье 23.34 часть 1 «Нарушение установленного порядка проведения собрания... совершенные участником таких мероприятий».

- Меня окликнули у моего дома, сунули удостоверения в лицо, усадили в машину и доставили в УВД для проведения административных процедур. Там меня допросили и составили протокол об административном правонарушении. Меня доставили в изолятор временного задержания, обыскали, забрали вещи и ночь я провела там. Разрешили только оставить ингалятор - я астматик. На следующий день на суде все было быстро, я бы сказала, что мы поучаствовали в отличном спектакле.

Я понимаю, что этими задержаниями нас хотели напугать. Не думаю, что это меня остановит. У меня нет страха. Я буду продолжать участвовать в митингах, ведь так жить нельзя. Я не хочу, чтобы дети жили такой жизнью. Хочу видеть Беларусь демократическим государством. Это мое право, - рассказала женщина.

Василий Береснев, председатель Оршанской первичной организации

Был задержан 12 марта в Орше после митинга на центральной площади. Отсидел 14 суток в Оршанском ИВС по статье 23.34 часть 2 «Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга ... совершенные организатором таких мероприятий».

- Крайне занимательно меня задерживали, - говорит Василий Береснев. - Причина задержания - изготовление фальшивых денежных знаков, которых у меня не оказалось. Уже в РОВД меня допрашивали по обвинению в организации несанкционированного митинга. На судилище (не могу назвать это судом) я уже знал, сколько суток получу. На вопрос судьи, кто являлся организатором митинга в Орше я назвал имя Лукашенко и добавил, что его помощницей была Марианна Щеткина (министр труда и социальной защиты, - прим. ). Сидел я одиночной камере, которую в тюрьме считают люксом. Питание было крайне отвратительным. Газеты не дают читать, но мне передавали книги. Отметил, что в ИВС висит листок с перечислением обязанностей, а вот про права ничего не сказано. Хотя я знаю, что они утверждены и должны действовать. В целом, в заключении пытаются расчеловечить человека, унизить ниже плинтуса. Те параметры, которые действуют, к примеру, в европейских аналогичных изоляторах, у нас не соблюдаются.

Отметим, что за содержание в ИВС Василий Береснев обязан уплатить 150 рублей.

Вчера проходил суд над руководителем профсоюзной организации Гомельского региона Виктором Козловым. Суд перенесен на 7 апреля.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!