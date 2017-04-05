Активистка из Бобруйска: Я буду продолжать участвовать в митингах, ведь так жить нельзя 5.04.2017, 17:44

Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюз РЭП подвел итоги кампании против декрета №3: более 9 тысяч рублей штрафов и 7,5 месяцев «суток».

Независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности подсчитал, сколько профсоюзных активистов подверглись репрессиям со стороны властей за участие в кампании против декрета о «тунеядцах» начиная с февраля 2017 года, пишет praca-by.info.

По информации пресс-секретаря профсоюза Николая Герасименко всего к административной ответственности было привлечено 37 профсоюзных активистов:

«Два человека получили предупреждения о «недопустимости противоправного поведения», причем одно из них отменил суд вышестоящей инстанции. 16 человек обязаны выплатить 399 базовых величин штрафов (9177 бел. рублей или 4830 долларам США). В изоляторах временного содержания профсоюзным активистам пришлось провести 225 суток или 7,5 месяцев. Напомню, что за содержание в данных учреждениях необходимо заплатить в казну. Получаем еще около 2500 рублей или 1315 долларов США».

Журналисты поговорили с профсоюзными активистами, чтобы узнать, как происходили задержания, суды и что они думают о сложившейся ситуации.

Александр Швед, профсоюзный активист из Барановичей

Был задержан вечером 21 марта возле подъезда своего дома в Барановичах. Участвовал в Маршах рассерженных белорусов 17 февраля в Минске и 26 февраля в Барановичах. Суд обязал выплатить 7 базовых величин административного штрафа по статье 23.34 часть 1 «Нарушение установленного порядка проведения собрания... совершенные участником таких мероприятий».

- Суд был спектаклем, - рассказывает Александр Швед. - Свидетелей нарушения мной порядка проведения митинга не нашлось. Судья не удалилась для вынесения решения и просто резюмировала - 10 базовых величин (230 бел. руб.). Причем в ожидании суда я провел более 2,5 суток в СИЗО, но на это никто не обратил внимания, хотя я являюсь инвалидом третьей группы.

Но все равно я буду выходить, ведь такое нельзя спускать на тормозах и смирится с этой справедливостью, - подытожил Александр.

Инга Судиловская, активистка Бобруйской профсоюзной группы

Задержана 13 марта после митинга в Бобруйске. Суд обязал выплатить 15 базовых величин административного штрафа по статье 23.34 часть 1 «Нарушение установленного порядка проведения собрания... совершенные участником таких мероприятий».

- Меня окликнули у моего дома, сунули удостоверения в лицо, усадили в машину и доставили в УВД для проведения административных процедур. Там меня допросили и составили протокол об административном правонарушении. Меня доставили в изолятор временного задержания, обыскали, забрали вещи и ночь я провела там. Разрешили только оставить ингалятор - я астматик. На следующий день на суде все было быстро, я бы сказала, что мы поучаствовали в отличном спектакле.

Я понимаю, что этими задержаниями нас хотели напугать. Не думаю, что это меня остановит. У меня нет страха. Я буду продолжать участвовать в митингах, ведь так жить нельзя. Я не хочу, чтобы дети жили такой жизнью. Хочу видеть Беларусь демократическим государством. Это мое право, - рассказала женщина.

Василий Береснев, председатель Оршанской первичной организации

Был задержан 12 марта в Орше после митинга на центральной площади. Отсидел 14 суток в Оршанском ИВС по статье 23.34 часть 2 «Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга ... совершенные организатором таких мероприятий».

- Крайне занимательно меня задерживали, - говорит Василий Береснев. - Причина задержания - изготовление фальшивых денежных знаков, которых у меня не оказалось. Уже в РОВД меня допрашивали по обвинению в организации несанкционированного митинга. На судилище (не могу назвать это судом) я уже знал, сколько суток получу. На вопрос судьи, кто являлся организатором митинга в Орше я назвал имя Лукашенко и добавил, что его помощницей была Марианна Щеткина (министр труда и социальной защиты, - прим. ). Сидел я одиночной камере, которую в тюрьме считают люксом. Питание было крайне отвратительным. Газеты не дают читать, но мне передавали книги. Отметил, что в ИВС висит листок с перечислением обязанностей, а вот про права ничего не сказано. Хотя я знаю, что они утверждены и должны действовать. В целом, в заключении пытаются расчеловечить человека, унизить ниже плинтуса. Те параметры, которые действуют, к примеру, в европейских аналогичных изоляторах, у нас не соблюдаются.

Отметим, что за содержание в ИВС Василий Береснев обязан уплатить 150 рублей.

Вчера проходил суд над руководителем профсоюзной организации Гомельского региона Виктором Козловым. Суд перенесен на 7 апреля.