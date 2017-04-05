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Во Франции расследуют новое дело против Ле Пен

  • 5.04.2017, 17:55
Марин Ле Пен
Фото AFP

Пророссийский политик вновь оказалась в центре скандала.

Прокуратура французского Нантера начала расследование в отношении разглашения профессиональной тайны против ультраправой партии «Национальный фронт», лидером которой является кандидат в президенты, пишет ru.espreso.tv.

Дело касается документов изъятых 20 февраля в штаб-квартире «Национальный фронтa». Документы были изъяты Офисом по борьбе с коррупцией судебной полиции, проводивший обыски по делу с фиктивным трудоустройством помощников Ле Пен в Европарламенте.

Позже полиция получила доступ к изъятым документам и выяснилось, что среди них были внутренние документы полиции, которые касались терактов в Париже 2015 года. Они могли попасть в «Национальный фронтa» только незаконным путем.

Руководство «Национальный фронтa» утверждает, что ничего не знает об этих документах.

Ранее Ле Пен заявила, что не видит в Путине угрозы Европе, и обещает признать Крым «российским», если победит в президентских выборах.

Известно, что Ле Пен пыталась взять кредит 3 млн евро на предвыборную деятельность в одном из российских банков.


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