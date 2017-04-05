Минчанка сделала стикеры для белорусских пользователей Telegram 5.04.2017, 18:08

Минчанка сделала новый забавный стикерпак для Telegram с необычным персонажем, которого зовут Друган Картофан.

Девушка работает иллюстратором, но свое имя раскрывать не захотела – решила остаться инкогнито, пишет citydog.by.

– Идея такого стикерпака родилась случайно во время дружеского разговора. Мы просто развлекались, думали о том, кто может быть типично белорусским персонажем. Было много вариантов, но и картофелина среди них, конечно, тоже была.

– По-моему, картошка – это неплохой стереотип о Беларуси. Да, нас называют бульбашами, мы сами постоянно посмеиваемся над собой. Это такой универсальный образ: какой-то свой, родной. Думаю, он для многих будет в тему.

Мне бы хотелось понять, близки ли мои мысли другим людям. Может ведь быть и так, что никому не понравится. Но, если люди оценят Картофан и будут ждать обновлений, я готова периодически что-то делать. Вот, например, завела для него Instagram.

Осторожно! Весна #минск #мы #картофан #паркчелюскинцев Публикация от Друган КАРТОFUN (@drugankartofun) Мар 28 2017 в 7:32 PDT