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Стеклозавод в Елизово запустили, чтобы снова обанкротить

  • 5.04.2017, 18:12

Долги завода были списаны, и теперь печи с нуля сжигают огромные объемы топлива, за которое нечем платить.

Ровно год назад Елизовский стеклозавод официально был признан банкротом и перешел под внешнее управление. Как ни странно, предприятие закончило прошлый год с чистой прибылью в 693 тысячи рублей. Рентабельность производства составила 9%. Его долги были списаны, государство приняло протекционистские меры по защите отечественного рынка тары – и всё это дало результаты. На сегодня на предприятии работает 344 человека, а средняя зарплата составляет около 700 рублей, что по местным меркам почти королевский заработок, сообщает 6tv.by.

Весь год на заводе работала лишь одна стеклоплавильная печь, которая обслуживала линии по производству банок и бутылок. Теперь же, полторы недели назад был запущен и ранее законсервированный цех №4. Дело в том, что к началу сезона – а весной резко увеличивается спрос на стеклянные банки – предприятие не справлялось с заказами. Для елизовчан это хороший знак, ведь чтобы запустить печь нужен месяц, а когда она уже разогрета до температуры 1500 градусов, остановить её практически невозможно. А значит, будет работа для поселка с населением 2500 жителей.

Однако, в тоже время люди, осведомленные с положением дел в отрасли, отмечают, что завод хоть и делает правильные шаги, чтобы не потерять свою долю на рынке, по-прежнему, делает это без реального владельца. Это значит, что кредит на развитие производства брать некому. А тот же цех №4 уже сейчас требует более миллиона долларов новых вложений. И самое главное – завод обанкротился, имея около 8 миллионов долларов США долга за газ. Долги были списаны, и теперь печи с нуля снова сжигают огромные объемы этого топлива. Не придётся ли банкротиться снова, когда придет время платить по счетам?


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