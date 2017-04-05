РФ определила размер скидки на газ для Беларуси 11 5.04.2017, 18:21

21,490

Скидка на газ для Лукашенко будет озвучена в ближайшие дни.

Скидка на газ для Беларуси, которая будет действовать с 2018 года, уже определена и будет озвучена в ближайшие дни, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Скоро узнаете, в ближайшие дни. Она (скидка - Прим.) уже определена, просто завершаются юридические процедуры», - сказал он.

3 апреля по итогам встречи правителей России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года.

Согласно договоренностям, Беларусь вернет долг «Газпрому» в размере более $700 млн, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн т и предоставит скидку, начиная с 2018 года.