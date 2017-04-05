Крупнейшие российские ядерные ракетоносцы скоро войдут в Балтийское море 15 5.04.2017, 18:50

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Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» и тяжелый ракетный крейсер «Петр Великий» перейдут с Северного на Балтийский флот.

Поход тяжелых крейсеров намечен на лето этого года. Корабли должны принять участие в Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) и праздновании Дня Военно-морского флота. На это время пунктом приписки для них станет военно-морская база Кронштадт.

Как сообщили «Известиям» в Главном штабе Военно-морского флота, решение командования ВМФ о переходе крейсеров подготовлено. Однако оно должно быть утверждено Владимиром Путиным. Соответствующий указ планируется подписать в ближайший месяц, но только после уточнения стоимости перехода. Сейчас экипаж атомной субмарины уже начал подготовку к походу в Кронштадт.

Международный военно-морской салон будет проходить в Санкт-Петербурге на территории комплексов «Ленэкспо» и «Морской вокзал» с 28 июня по 2 июля. Празднование Дня Военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Как уверены организаторы мероприятий, присутствие самых больших кораблей российского ВМФ на обоих мероприятиях серьезно поднимет их статус.

ТК-208 еще и один из самых уникальных российских боевых кораблей. Его полное водоизмещение составляет почти 50 тыс. т. Длина 173 м, ширина 23 м. Это позволяет развернуться на его палубе грузовому автомобилю «КамАЗ». В его носовой части размещались 20 самых мощных баллистических ракет РСМ-52 (уничтожены в рамках российско-американского Договора СНВ). Эти машины несли по десять ядерных боеголовок индивидуального наведения. За свои циклопические размеры и ударную мощь на Западе корабль получил название Typhoon. Также субмарина стала главным героем бестселлера Тома Клэнси «Охота за «Красным октябрем».

Председатель клуба моряков-подводников, советник губернатора Санкт-Петербурга, капитан 1 ранга Игорь Курдин рассказал, что «Дмитрий Донской» — единственная атомная подводная лодка, которую можно привлечь к участию в общественно-политических мероприятиях, не нарушая планов боевой подготовки. ТК-208 не несет постоянного боевого дежурства в составе стратегических ядерных сил и поэтому может выполнять представительские функции.

— Из-за своих размеров и малой глубины Балтийского моря «Дмитрий Донской» пройдет в Кронштадт в надводном положении, — пояснил Игорь Курдин. — В свое время Россия в одностороннем порядке признала Балтийское море безъядерной зоной. Поэтому прохождение через Балтику атомных крейсеров должно быть согласовано со всеми странами региона. Насколько я знаю, этот вопрос уже решен.

«Дмитрий Донской» — последний корабль 941 проекта, входящий в состав Военно-морского флота. Его постоянным местом дислокации считается Беломорская военно-морская база в Северодвинске. Корабль решает задачи испытания новых типов морских вооружений и техники. С его борта проводились первые пуски новейшей морской баллистической ракеты «Булава». Также корабль регулярно выходит на испытания новейших стратегических и многоцелевых субмарин 955 и 885 проекта типа «Борей» и «Ясень». Для ТК-208 межфлотский переход станет первым боевым выходом с 1995 года.