Солодухе присвоили звание «короля белорусского шоу-бизнеса» 46 5.04.2017, 18:51

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Александр Солодуха

Певцу вручили статуэтку в номинации «Потому что лучший».

Коллектив клуба «Black House Club», его посетители, организаторы вечеринок «Party On Mars» и приглашенные белорусские звезды церемонии премии «Top singers of Belarus 2016» вручили певцу статуэтку в номинации «Потому что лучший».

В комментарии nn.by Александр отметил, что, несмотря на юмористический характер премии, считает, что на самом деле заслуживает такого звания, поскольку «шел к нему 30 лет».