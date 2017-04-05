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Максим Филиппович: Буду снимать и дальше

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  • 5.04.2017, 19:02
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Максим Филиппович
Фото: «Радыё Свабода»

Трижды наказанный за участие в Маршах против налога на «тунеядство» блогер не намерен бросать видеосъемки.

5 апреля после 25-суточного ареста на свободу вышел гомельский блогер Максим Филиппович. Милиция отвезла его из изолятора временного содержания в Советский райотдел, где он беседовал с милицейским чиновником. После этого отпустили, передает «Радыё Свабода».

Максим приехал домой, дочь открыла ему дверь. И, едва обняв дочь, схватил велосипед и помчался обратно к изолятору, где его ждали жена, родители, друзья, журналисты.

Трижды наказанный за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле, Бресте, Молодечно, блогер Филиппович не намерен бросать видеосъемки. Наоборот, аресты только укрепили его веру, что этим нужно заниматься и впредь.

«Буду снимать жизнь, ее красоту, - говорит Максим. - С женой мы мечтаем приобрести дом в деревне. Будем искать, чтобы не очень дорого. И чтобы школа для дочери была в деревне. Хотим иметь свой огород, свое хозяйство. Я об этом сегодня и в милиции сказал, когда меня спрашивали, чем буду заниматься».

Никаких мыслей по поводу того, чтобы покинуть страну, у Максима нет.

«Я люблю свою Беларусь и никуда не собираюсь - ни в коем случае».

Блогер не переживает, что за участие в акциях протеста его судили аж три раза:

«Я ездил снимать видео. Да, не сдержался, выступал с небольшими речами о солидарности. Посчитали это незаконным. Если бы ограничился только маршем в Гомеле, то и суд, наверное, был бы только один».

Максим с удивлением узнал, что его освободили от уплаты «тунеядцского» сбора - жена Юля не успела ему сказать, что только вчера получила письмо из Гомельского горисполкома.

Филиппович благодарен всем добрым людям, журналистам, которые высказывались в его поддержку, хотя подробностей пока не знает, так как не было возможности посмотреть интернет.

Свое «досрочное» освобождение (его должны были выпустить 7 апреля) Максим объясняет тем, что двое суток, с 29 по 31 марта, он отбывал наказание по двум судебным приговорам: одновременно за участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте и Молодечно - так решено было в Советском суде Гомеля.


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