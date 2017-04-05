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На Донбассе ликвидирован одиозный боевик «Кедр»

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  • 5.04.2017, 19:11

В селе Пикузы погиб российский актер и боевик «ДНР» по кличке «Кедр» Эркин Исманов.

Об этом сообщают в группе сепаратистов в социальной сети «ВКонтакте».

Уроженец Узбекистана, по его же рассказам российским СМИ, начал воевать на Донбассе с самого начала боев – с июля 2014 года, пишет inforesist.org. Он имел опыт боевых действий в Чечне и жил в Москве, где подрабатывал актером. Играл в основном подсудимых элементов – уголовника в СИЗО в фильме «Крапленый», осужденного владельца эвакуатора в ленте «Пасечник». Фото с известными актерами, в частности звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус, он хвастался на своей странице в соцсети.

По данным «Миротворца», до 2012 года «Кедр» отбывал наказание в местах лишения свободы.

Тело террориста покрыто тюремными татуировками, а вместо руки у него протез с штык-ножом. На камеры он рассказывал, что якобы шел на «бой с укропами» с молотком вместо руки.

Также фамилия Исманова есть в розысках российских силовых органов. Как именно погиб террорист, не уточняется. Дата смерти – 3 апреля 2017 года.


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