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В Минске пройдет международный Youtube-фестиваль

  • 5.04.2017, 19:14

18 июня в Футбольном манеже пройдет международный фестиваль «Вiдак», на который приедут популярные блогеры из разных стран.

На фестивале выступят, например, Стас Давыдов, Макс Брандт, Костя Павлов, Ильдар Хабибуллин, Настя Герц, Влад Бумага, Наталья Володина, Андрей Немодрук (ND Production), Lee Kei (DaiFiveTop), Наталья Кисель, Idiotikshow и многие другие. Общая аудитория участников – более 14 миллионов зрителей, а суммарный охват – более 1,5 миллиардов просмотров, сообщает kaktutzhit.by.

Будут лекции, выступления блогеров и специалистов youtube-сферы, автограф-сессия, тематические зоны и концерт с участием Homie и группы «Хлеб». У фестиваля есть группа «Вконтакте». Билеты – по 30 рублей.


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