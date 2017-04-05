Главный стратег Трампа исключен из Совета нацбезопасности США 5.04.2017, 19:20

Стивен Бэннон

Реорганизацию Совета по национальной безопасности США произвел сам Трамп.

Советник Дональда Трампа Стивен Бэннон уволен с должности члена Совета по национальной безопасности США. Об этом 5 апреля сообщил Bloomberg (перевод - meduza.io).

По данным источников издания, реорганизацию Совета по национальной безопасности произвел сам Трамп. Наряду с увольнением Бэннона он сузил полномочия некоторых членов совета (в том числе советника по внутренней безопасности Тома Боссерта).

По информации MSNBC, фамилия Бэннона пропала из списков постоянных участников Совета еще во вторник, 4 апреля. Его уход означает, что некоторые члены совета, потерявшие после его назначения часть полномочий (в том числе глава комитета начальников штабов и директор национальной разведки США), теперь вернутся к своим привычным обязанностям.

Как утверждают источники Bloomberg, Стивен Бэннон ни разу не участвовал в заседаниях Совета по национальной безопасности. Его назначение в совет было связано с желанием администрации Трампа «приглядеть» за Майклом Флинном — советником по национальной безопасности, который был вынужден уйти в отставку из-за связей с Россией.

Стивен Бэннон, бывший главный редактор ультраконсервативного издания Breitbart и ключевой советник Дональда Трампа, остается одной из самых противоречивых фигур в администрации. Как отмечает Bloomberg, включение Бэннона, которого обвиняли в расизме и женоненавистничестве, в Совет по национальной безопасности вызвало недовольство значительной части Конгресса и внешнеполитического истеблишмента США.