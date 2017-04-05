закрыть
5 апреля 2017, среда, 21:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Санников: Россия готовит полномасштабную наступательную операцию

9
  • 5.04.2017, 19:36
Андрей Санников

Ее элементами становятся переброска комплексов «Искандер-М» в Калининград, крупнейшие ядерные ракетоносцы в Балтийском море и учения «Запад-2017».

Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Андрей Санников на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал переброску Россией в Калининградскую область комплексов «Искандеров-М», скорое вхождение в Балтийское море крупнейших российских ядерных ракетоносцев, а также российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

«Вчера Россия заявила, что будет продолжать перебрасывать ракетные комплексы «Искандер-М» в Калининградскую область (подлетное время до Варшавы - чуть более 2 минут). Сегодня вот объявила о переброске крупнейших ядерных ракетоносцев в Балтийское море. Это означает полное окружение стран Балтии. Совсем не похоже на регулярные учения «Запад-2017», скорее на подготовку полномасштабной наступательной операции. Для нее-то и могут потребоваться 4162 железнодорожных вагона, которые проследуют в Беларусь.

В это время Лукашенко расправляется с бунтующим народом и готовит уголовное дело против патриотов. В ответ слабый и раздробленный Запад (а не белорусская оппозиция), по-прежнему стремится помочь ему «справиться с Кремлем» (с которым он с удовольствием готовится к «Западу-2017), закрывает глаза на репрессии и заунывно гудит про диалог с диктатором», - написал Андрей Санников.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!