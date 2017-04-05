Андрей Санников: Россия готовит полномасштабную наступательную операцию 9 5.04.2017, 19:36

Андрей Санников

Ее элементами становятся переброска комплексов «Искандер-М» в Калининград, крупнейшие ядерные ракетоносцы в Балтийском море и учения «Запад-2017».

Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Андрей Санников на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал переброску Россией в Калининградскую область комплексов «Искандеров-М», скорое вхождение в Балтийское море крупнейших российских ядерных ракетоносцев, а также российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

«Вчера Россия заявила, что будет продолжать перебрасывать ракетные комплексы «Искандер-М» в Калининградскую область (подлетное время до Варшавы - чуть более 2 минут). Сегодня вот объявила о переброске крупнейших ядерных ракетоносцев в Балтийское море. Это означает полное окружение стран Балтии. Совсем не похоже на регулярные учения «Запад-2017», скорее на подготовку полномасштабной наступательной операции. Для нее-то и могут потребоваться 4162 железнодорожных вагона, которые проследуют в Беларусь.

В это время Лукашенко расправляется с бунтующим народом и готовит уголовное дело против патриотов. В ответ слабый и раздробленный Запад (а не белорусская оппозиция), по-прежнему стремится помочь ему «справиться с Кремлем» (с которым он с удовольствием готовится к «Западу-2017), закрывает глаза на репрессии и заунывно гудит про диалог с диктатором», - написал Андрей Санников.