Белорусский рынок пива в 2016 году «просел» на 1,5% 3 5.04.2017, 19:39

Уменьшение объема рынка произошло за счет снижения импорта.

Белорусский рынок пива в 2016 году сократился на 1,5% до 426,4 млн. литров. Уменьшение объема рынка произошло за счет снижения импорта. Объемы продаж пива белорусского производства выросли на 0,1% до 336,7 млн. литров. ОАО «Лидское пиво» сработало лучше рынка, нарастив свои продажи на 7%, сообщает belmarket.by.

Всего ОАО «Лидское пиво» продало в Беларуси 84,1 млн. литров пива. Завод увеличил свою долю на рынке. Она выросла с 23,4% до 25% без учета импорта и с 18,2% до 19,7%, с учетом импортных поставок.

Всего объем производства пива на Лидском заводе в 2016-м составил 99,8 млн. литров, что на 8,6% больше, чем за год до этого. 14,8 млн. литров пива были отправлены за рубеж. Объемы экспорта выросли на 1,1%.

ОАО «Лидское пиво» также демонстрирует уверенную динамику на рынке кваса. Несмотря на снижение продаж, завод занимает на белорусском рынке кваса более 58%. Всего за год было произведено 49,3 млн. литров кваса, что на 6,7% больше, чем в 2015-м. Продажи в Беларуси сократились на 15,8% до 29,6 млн. литров, зато значительно вырос экспорт. Он увеличился на 77,1% до 19,47 млн. литров. В целом экспорт завода с учетом пива и кваса вырос за год на 76% до 34,28 млн. литров.

Выручка ОАО «Лидское пиво» в 2016 году достигла 147,19 млн. рублей, чистая прибыль общества составила 11,88 млн. рублей.

В прогнозах на 2017 год директор «Лидского пива» Аудриус Микшис исходит из того, что рынок пива в нашей стране продолжил сокращаться. По оценке AC Nielsen Bel его объем уменьшится на 3,6%.