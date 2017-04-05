Как российский бизнесмен стал белорусом 3 5.04.2017, 20:02

Павел Подкорытов

Фото: belsat.eu

Павел Подкорытов не только выучил белорусский язык, но и внес свой вклад в нашу культуру.

Ранее мы рассказывали об усадьбе на Гродненщине, которая должна стать музеем шляхты. Российский бизнесмен, который взялся за это дело, делится c «Белсатом», как он пришел к белорущине.

Павел Подкорытов известен белорусам своей благотворительной деятельностью. Он неоднократно поддерживал такие проекты, как «Дебют», «Заспявай.BY», создал благотворительный фонд «Вяртанне», еще и восстанавливает шляхетский усадебно-парковый ансамбль в Подороске. Хотя первый раз Павел побывал в Беларуси в 2010 году.

Выучил с легкостью белорусский язык за несколько месяцев

Белорущина в жизни Павла Подкорытова была всегда. С самого детства он много слышал от бабушки о Беларуси. Бабушка Павла была родом из деревни Варки, что на Витебщине. Прожила там 25 лет и потом уехала с мужем-железнодорожником на Урал в Свердловск.

«Благодаря ей, даже живя в Свердловске, я знал о Беларуси и мне всегда было интересно — что это за край такой? Когда в школе нас таскали на октябрьские или первомайские демонстрации и надо было нести какие-то флаги или транспаранты — я всегда брал флаг Белорусской ССР и нес его. Конечно, сейчас я флаг советской Беларуси близко в руки не возьму, но тогда о другом нашем флаге я не знал», — вспоминает Павел свое детство.

Получилось так, что Павел отродясь не был в Беларуси до 2010 года. Предварительно он изучал страну по интернет-ресурсам и книгам, даже переписывался с писателем Владимиром Орловым. Потом Орлов пригласил Павла Подкорытова к себе в гости.

Путь к изучению белорусского языка у Павла начался с чтения интернет-сайтов по-русски, но очень быстро решил перейти на белорусский вариант. Естественно, сначала было сложно: «Бабушка мая разговаривала по-русски, конечно, хотя с очень отчетливой белорусской фонетикой и элементами «трасянки». Потом заказал себе белорусско-русский словарь, с помощью которого переводил незнакомые слова».

Позже Подкорытов усвоил газетный язык и обратился к книгам по-белорусски. Первой книгой была «Дажыць да зялёнай травы» — вложенная Сергеем Шапраном книга переписки Василя Быкова с Рыгором Бородулиным:

«В общем, никаких страданий при изучении языка я не испытывал, и не очень верю, когда сейчас кто-то сетует на сложность перехода на белорусский язык в ежедневных отношениях. Намного труднее изучить какой-то немецкий или английский язык, а усвоить белорусский жителю Беларуси — дело желания и каких-то двух или трех месяцев» — подытоживает Павел.

Как бизнесмен восстанавливает шляхетскую усадьбу, где гостил Наполеон Бонапарт

Павел Подкорытов занимается восстановлением усадебно-паркового комплекса в Подороске. Однако, когда он начинал, то еще не знал, что эта усадьба существовала аж в начале XVI века, а ее владельцы входили в состав Совета Великого княжества Литовского, воевали в составе посполитого рушения с русскими, шведами, турками и казаками.

Павел удивленно отмечает: «Родственные связи связывают усадьбу с самыми известными фамилиями ВКЛ и Речи Посполитой — с Вишневецкими и Радзивиллами, Тышкевичами, Огинскими. Есть связь и с семьей Адама Мицкевича. Среди жителей усадьбы были герои восстаний Костюшко, 1830 и 1863 годов, жертвы большевистского террора. В конце концов, согласно легенде, у нас в офисе три дня гостил сам Наполеон Бонапарт!» — и возвышенно рассказывает бизнесмен.

Не только историческая составляющая привлекла внимание Павла Подкорытова к Подороску. Когда он прочитал в «Нашей Ниве», что усадьба выставлена на аукцион — он поехал посмотреть на нее: «И просто влюбился в это место. Подороск — очень живописное местечко, которое почти сохранило свой старинный вид. Площадь в центре, где раньше, очевидно, проходили ярмарки, прекрасная Троицкая церковь. Наконец, сама усадьба, которая находится на берегу пруда и окружена очень красивой оградой с барочными воротами. Это место имеет свой особый «genius loci», который сразу шепнул мне на ухо: «Не сомневайся!».

Бизнесмен отмечает, что еще многое предстоит сделать — чтобы люди могли не только проезжать мимо и фотографировать усадьбу из окна машины, но и остановиться, зайти в усадьбу и узнать о ее истории, погулять по парку, поесть или выпить кофе, даже переночевать.

А еще в усадьбе возникнет музей знати, кроме того, сейчас строится кафе, магазин и агроусадьба недалеко от имения, где уже осенью Павел будет принимать гостей и искренне приглашает читателей!

Бизнесмен считает, что агроусадьба должна сразу приносить прибыль, так как это достаточно популярная и пока еще прибыльная форма малого бизнеса в Беларуси, а вот музей, разумеется, может прибыльно работать только как часть большого туристического и рекреационного комплекса.

«Я скажу так — мы делаем Подороск с душой и для души, иначе имение не будет приносить прибыль. Кто же туда поедет, если все будет сделано абы как? Конечно, в долгосрочной перспективе комплекс должен работать прибыльно» — делится своими размышлениями Павел.

Ранее прибыль имению приносили сельское хозяйство, пивоварня и различные мануфактуры. Сейчас время изменилось, и деньги может принести направление туризма и активного отдыха. Но цель отбить вложения и получить прибыль должна стоять и стоит, так как это дисциплинирует всех участников проекта.

Каждый белорус должен поддерживать по мере своих возможностей белорусское дело

Павел Подкорытов активно занимается меценатством и поддержкой белорусских творческих проектов: «Белорусские паректы постепенно и привели меня к Подороску. Я считаю, что каждый сознательный белорус (а я отношу себя именно к таким) должен в меру своих возможностей расширять белорусское пространство, потому что сейчас оно существует и выживает только усилиями гражданского общества, без всякой поддержки со стороны государства. Если у меня больше возможностей — то я должен оказывать большую поддержку. Если меньше возможностей — ну, хотя бы поддерживать усилиями тех, кто делает это дело. Приобрести майку с орнаментом, книжку, изданную по-белорусски. Тем более и футболки, и книжки делаются чрезвычайно качественные и хорошие, которые это государство делать просто не умеет».

Самый первый проект Павел начинал с писателем Владимиром Орловым — переиздание книги писателя «Адкуль наш род». Правда, с течением времени проект перерос фактически в новый — издание книги «Айчына. Маляўнічая гісторыя». Не так давно был издан первый том — «Ад Рагнеды да Касцюшкі». Его, кстати, можно легко заказать в интернете. Второй том ожидается в течение года.

Среди проектов, которые поддерживает Фонд «Вяртанне» во главе с Павлом — ежегодная премия «Дебют» имени Максима Богдановича за первую книгу на белорусском языке, премия «Книга года», Премия имени Тетки за лучшую книгу для детей и подростков, Премия имени Шермана за лучший перевод, конкурс молодых белорусских музыкантов «Заспявай.BY», инициатором которого выступил Сергей Будкин и музыкальный портал Tuzin.fm. О всех этих проектах и условиях участия в них можно прочитать на сайте Фонда «Вяртанне».

Получить белорусский паспорт вместо российского — безусловная цель

Имея российское гражданство, Павел четыре года назад уехал в Европу и пока живет там: «Сейчас мне удобнее работать оттуда, думаю, больше пользы от этого получит и страна. Возможно, на пенсии, когда отстроят имение и бизнес-дела наладятся так, что мое участие или неучастие в них не будет критическим — я приеду пить кофе на балконе дворца в Подороске. Но белорусский паспорт как замена российскому — моя безусловная цель на ближайшее будущее. Чтобы не говорили обо мне: «Российский бизнесмен выкупил белорусскую усадьбу», чтобы говорили: «Белорусский бизнесмен способствует возрождению белорусской культуры».