Путин провел встречу с главами спецслужб СНГ 5 5.04.2017, 20:42

На встрече с президентом РФ присутствовал и председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами делегаций XIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У вас сегодня не только продолжение рабочей встречи, но и в известной степени юбилейное событие – 25 лет назад было подписано Соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям», – сказал Путин, открывая встречу.

По его словам, за это время сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по главным вызовам для всех наших стран.

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается, и подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших. Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным потенциальным объектом террористических атак», – сказал Путин.

Другими угрозами для стран СНГ он назвал организованную преступность, наркотрафик, коррупцию и воздействие внешних сил, стремящихся повлиять на «развитие внутриполитических ситуаций в наших странах».

Отметим, на встрече Путина с главами спецслужб СНГ присутствовал председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.