Белоруска выиграла «бронзу» на ЧЕ по тяжелой атлетике 5.04.2017, 20:38

Анастасия Михаленко

Анастасия Михаленко завоевала награду в сумме двоеборья в категории до 69 кг.

Белоруска Анастасия Михаленко выиграла бронзу чемпионата Европы-2017 по тяжелой атлетике в сумме двоеборья в категории до 69 кг, передает «Прессбол».

Золото завоевала россиянка Анастасия Романова, серебро досталось Марии Хлян из Украины.

Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия). Женщины. 69 кг.

1.Анастасия Романова (Россия) — 243 кг (112+131).

2.Мария Хлян (Украина) — 225 кг (99+126).

3.Анастасия Михаленко (Беларусь) — 225 кг (95+130).