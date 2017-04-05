В Борисовском районе появились новые банкроты 8 5.04.2017, 21:13

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Среди новых банкротов - три борисовских предприятия.

В журнале №3 «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» за 2017 год опубликованы сведения по делам о банкротстве, рассматриваемым экономическими судами, сообщает ex-press.by.

Среди новых банкротов — три борисовских предприятия, в том числе и ОАО «Забашевичи», в уставном фонде которого доминирует государственная доля.

Напомним, сельскохозяйственное предприятие ОАО «Забашевичи» еще 1 ноября минувшего года, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 889 включено в перечень предприятий, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства).

Возражать против присоединения долгов было некому

Немногим ранее в Борисовском районе был проделан удивительный по красоте экономический финт. На протяжении многих лет одним из лидеров по сумме чистого убытка в стране оставался ОАО «Борисовский мясокомбинат». Например, по итогам первого полугодия 2016 года сумма чистого убытка здесь составила 124,6 млрд неденоминированных рублей.

Большая доля акций этого ОАО принадлежала государству. И вот 2 августа прошлого года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Борисовский мясокомбинат» принято решение о реорганизации этого акционерного общества.

Из него выделились целых три ОАО: «Свинокомплекс Негновичи», «Лошницкий край» и «Борисовский мясокомбинат №1». А то, что осталось от ОАО «Борисовский мясокомбинат», — а это кабинет №2 в здании по улице Дёмина, 8 в Борисове и многомиллионные долги — было присоединено к ОАО «Забашевичи».

Иными словами, Борисовский мясокомбинат начал жизнь с чистого листа, получив наименование №1, а его долги были повешены на не имевшее к ним никакого отношения сельскохозяйственное предприятие, которое было приготовлено к банкротству. Все сделано элегантно: возражать против присоединения долгов в ОАО «Забашевичи» некому — все его акции принадлежали государству.

И вот Экономическим судом Минской области 1 марта 2017 возбуждено производство по делу № 55-11Б/2017 о банкротстве в отношении ОАО «Забашевичи» и был введен защитный период на срок до 30 марта.

Временным управляющим сельхозпредприятия с долгами мясокомбината назначено общество с ограниченной ответственностью «Успешная санация». Адрес для корреспонденции: 220021, г. Минск, ул. Л. Чайкиной. 4а/24, т/ф 8017 2979548.

Бизнес – занятие рискованное…

Экономическим судом Минской области 20 февраля 2017 года было открыто конкурсное производство по делу № 53-11Б/2017 в отношении ООО «ОЛЕ ПРОДАКШН» (г. Борисов, ул. Герцена, д. 2, к. 2). Претензии кредиторов и заинтересованных лиц принимаются антикризисным управляющим ЧУП «Управляющая компания Аспект» в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 220050, г. Минск, а/я 538.

Первое общее собрание кредиторов состоится 2 июня 2017 в 16.00 в помещении экономического суда Минской области (каб. 611). Судебное заседание назначено на 5 июня 2017 года в 10.30 там же.

3 марта 2017 Экономическим судом Минской области открыто конкурсное производство по делу № 58-12Б/2017 в отношении ООО «Белоптсервис» (Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82, кв. 36). Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимает управляющий ИП Савчук Светлана Владимировна в течение 2 месяцев со дня публикации:222161, Минская обл., г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 5/1, кв. 23, т. 8 029 3186995, 8 044 4788987, e-mail: [email protected]

Первое общее собрание кредиторов состоится 5 июня 2017 года в 14.45 в помещении экономического суда Минской области (к. 712). Судебное заседание назначено на этот же день в 15.00 по тому же адресу. Свидетельство о государственной регистрации, печати и штампы следует считать недействительными.