Америка отправит Россию в сланцевый нокдаун 8 5.04.2017, 21:20

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Попытка ОПЕК и РФ увеличить свои нефтяные доходы за счет манипуляций с объемами добычи ударит по им самим.

Из-за роста цен на нефть сланцевые компании США смогут существенно нарастить добычу в ближайшие годы и отвоевать у традиционных поставщиков долю на рынке, пишет еizvestia.com.

Чтобы удержать американских сланцевиков «в узде», ОПЕК и России нужно смириться с ценами не выше 40 долларов за баррель, предупреждают аналитики Bank of America Merill Lynch.

Если же котировки вернутся в диапазон 60-70 долларов за баррель, сланцевая добыча в США будет увеличиваться на 720 тысяч баррелей в сутки каждый год. В результате за 5 лет сланцевые компании добавят на рынок 3,5 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок, покрыв почти две трети всего нового спроса в мире.

При этом в США роста спроса на нефть не ожидается, а с 2018 года НПЗ могут начать сокращать закупки, сообщило в февральском прогнозе Минэнерго Штатов.

В результате США или увеличат экспорт нефти, который, по данным Минэнерго, уже достиг рекордного более чем за 40 лет уровня (1,03 млн баррелей в день), либо снизят ее импорт. Чистый импорт (разница между закупками и поставками на мировой рынок) в США может упасть вдвое.

За последние два года себестоимость добычи барреля сланцевой нефти упала более чем вдвое. Средняя по отрасли цена составляет 35 долларов за баррель против 80 долларов в 2013 году, подсчитали аналитики консалтинговой компании Rystad Energy.

За последние 8 месяцев объемы бурения в основных сланцевых бассейнах увеличились на 100% — в настоящий момент около 335 установок бурят горизинтльные скважины. На крупнейшем месторождении Permian в Техасе буровая активность лишь на 30% ниже уровней пика сланцевого бума 2014 года.

Объемы добычи в США растут без остановки уже 7 месяцев подряд — за это время американские нефтяники увеличили производство на 0,6 млн баррелей в день. И это, очевидно, только начало, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«Дональд Трамп пообещал отменить ограничения, мешающие росту предложения углеводородов в США. Таким образом он хочет снизить стоимость топлива для обрабатывающей промышленности, в частности, чтобы компенсировать негативный эффект, возникающий от возвращения производств в страну с целью повышения занятости американцев», — отмечает он.